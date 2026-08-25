En Suède, des passagers évitent un accident de bus

Un incident survenu dans le sud de la Suède a évité une tragédie majeure grâce au courage et à la réaction rapide des passagers. Alors qu'un bus transportant environ 50 personnes circulait sur l'autoroute, le conducteur a soudainement perdu connaissance. Le véhicule, sans ralentir, risquait de perdre le contrôle sur la route.

Dans cette situation périlleuse, l'une des passagères, Maria Hjelte, s'est immédiatement précipitée vers le siège du conducteur pour saisir le volant. Un autre passager, Niranjan, est venu lui prêter main-forte. Ensemble, ils ont tenté de maintenir le bus sur la chaussée autant que possible.

Grâce à l'intervention rapide des passagers, le bus a évité de se déporter sur la voie opposée. Finalement, le véhicule a été dirigé vers une barrière de sécurité en bord de route, ce qui a permis de réduire sa vitesse et de l'arrêter. Le conducteur, ayant repris conscience, a également réussi à appuyer sur le frein.

Plus important encore, aucun des passagers n'a été blessé lors de l'incident. Le conducteur, qui avait perdu connaissance, a été transporté à l'hôpital.

Suite à cet événement, le courage des passagers a suscité une grande attention en Suède et dans d'autres pays. La décision rapide de Maria Hjelte de prendre le contrôle du bus a probablement sauvé la vie de nombreuses personnes.