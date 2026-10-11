En Turquie, le respect d'un élève de CE1 envers le drapeau national filmé par une caméra (vidéo)

·6·Monde
En Turquie, le respect d'un élève de CE1 envers le drapeau national filmé par une caméra (vidéo)

En Turquie, le respect sincère d'un élève d'école primaire envers le drapeau national a été immortalisé par une caméra de surveillance. Le geste simple mais significatif de l'enfant est devenu un événement remarquable.

Miran Batın Canpolat, élève de CE1 à l'école primaire Çatalçeşme dans la ville d'Elazığ en Turquie, jouait avec ses amis dans le couloir de l'école. À ce moment-là, il a aperçu le drapeau turc accroché au mur et s'est arrêté un instant.

L'enfant a pris le drapeau, l'a embrassé, puis l'a porté à son front. Ensuite, comme si de rien n'était, il est retourné auprès de ses amis pour continuer à jouer.

Ce geste, spontané et non planifié, a été capturé par la caméra de surveillance. Parfois, il ne faut pas beaucoup de mots pour exprimer de grands sentiments : le simple geste d'un petit enfant peut témoigner du respect et de l'affection.

Ce geste de Miran Batın Canpolat est devenu l'un des moments inoubliables d'une journée ordinaire à l'école.

Miran Batın CanpolatTurquieElazığDrapeau TurcÉducation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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