En Turquie, le respect d'un élève de CE1 envers le drapeau national filmé par une caméra (vidéo)

En Turquie, le respect sincère d'un élève d'école primaire envers le drapeau national a été immortalisé par une caméra de surveillance. Le geste simple mais significatif de l'enfant est devenu un événement remarquable.

Miran Batın Canpolat, élève de CE1 à l'école primaire Çatalçeşme dans la ville d'Elazığ en Turquie, jouait avec ses amis dans le couloir de l'école. À ce moment-là, il a aperçu le drapeau turc accroché au mur et s'est arrêté un instant.

L'enfant a pris le drapeau, l'a embrassé, puis l'a porté à son front. Ensuite, comme si de rien n'était, il est retourné auprès de ses amis pour continuer à jouer.

Ce geste, spontané et non planifié, a été capturé par la caméra de surveillance. Parfois, il ne faut pas beaucoup de mots pour exprimer de grands sentiments : le simple geste d'un petit enfant peut témoigner du respect et de l'affection.

Ce geste de Miran Batın Canpolat est devenu l'un des moments inoubliables d'une journée ordinaire à l'école.