Menace d'Ebola : virus détecté au Nigeria, 44 personnes sous surveillance

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Menace d'Ebola : virus détecté au Nigeria, 44 personnes sous surveillance

Un cas de virus Ebola a été enregistré à Abuja, la capitale du Nigeria. C'est ce qu'a rapporté le journal « The Guardian ». 44 personnes ayant été en contact avec la patiente ont été identifiées et sont en cours de dépistage.

Selon les informations, les symptômes sont apparus chez la femme le 7 octobre. Elle a été hospitalisée à Abuja quatre jours plus tard et les tests ont confirmé qu'elle était atteinte d'Ebola. On ignore encore quand la patiente est arrivée au Nigeria et où elle a contracté le virus.

Le ministère ougandais de la Santé a indiqué que la femme avait transité par le pays. Selon le ministère, il s'agit d'une ressortissante nigériane qui s'était rendue en voyage d'affaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, les autorités nigérianes n'ont pas confirmé sa nationalité.

Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Jean Kaseya, a qualifié la situation de « menace extrêmement grave ». Il a précisé que le taux de mortalité de la souche Bundibugyo du virus Ebola est d'environ 50 %.

Selon « The Guardian », le Kenya a également confirmé son premier cas d'Ebola au début du mois. Depuis, neuf cas d'infection ont été enregistrés dans le pays. L'Ouganda, quant à lui, a déclaré la fin de l'épidémie précédente.

Les autorités sanitaires nigérianes ont renforcé la surveillance épidémiologique après la détection de la maladie au Kenya et ont pris des mesures de préparation face à une éventuelle épidémie.

La source de l'infection n'a pas encore été identifiée. Les experts évaluent le risque de propagation du virus en examinant les personnes ayant été en contact avec la patiente.

AbujaVirus EbolaNigeriaMinistère de la Santé de l'OugandaAfrique
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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