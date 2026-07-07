Le premier patient atteint d'Ebola en France est guéri et a quitté l'hôpital

Le premier patient atteint du virus Ebola en France a été soigné avec succès et est sorti de l'hôpital. C'est ce qu'a rapporté le média France 24.

Il a été précisé que le patient est un médecin ayant travaillé en République démocratique du Congo, chez qui le virus Ebola a été détecté après son retour en France le 23 juin de cette année. Il a été immédiatement admis dans un établissement médical spécialisé et a commencé un traitement sous surveillance stricte.

Les autorités sanitaires françaises ont annoncé que le médecin était complètement guéri. Il a quitté l'hôpital le 5 juillet pour rentrer chez lui. Il s'agit du premier cas confirmé de virus Ebola enregistré sur le territoire français. Auparavant, en 2014, lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, deux patients avaient été transportés en France, mais leur diagnostic avait été posé en dehors du pays.

Selon les informations, le médecin est arrivé en France par un vol Air France. En dehors de maux de tête, il ne présentait pratiquement aucun autre symptôme de la maladie. Par mesure de précaution, cinq autres passagers ayant voyagé dans le même avion ont été placés sous surveillance et temporairement isolés.

L'Alliance pour l'action médicale internationale, pour laquelle travaille le médecin, a confirmé que le patient était l'un de ses employés. Selon les règles de l'organisation, les travailleurs humanitaires ayant été en contact avec des patients atteints d'Ebola sont généralement placés en quarantaine pendant trois semaines.

Selon les dernières données officielles, lors de l'épidémie d'Ebola qui a débuté le 15 mai en République démocratique du Congo, le virus a été confirmé chez 1 561 personnes, dont 506 sont décédées des suites de la maladie.