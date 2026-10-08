«Médecins Sans Frontières» déclare que l'épidémie d'Ebola au Congo est hors de contrôle

La situation épidémiologique liée au virus mortel Ebola sur le continent africain a atteint un point critique. L'organisation humanitaire internationale renommée « Médecins Sans Frontières » (MSF) a annoncé que la situation en République démocratique du Congo (RDC) est officiellement hors de contrôle.

Africanews selon les informations urgentes diffusées par la chaîne de télévision, le taux de propagation de la maladie, en particulier dans la province du Nord-Kivu, est devenu incontrôlable.

Épicentre : Près de la moitié des nouveaux cas dans une seule région

Des experts médicaux internationaux ont révélé la carte géodémographique de la propagation du virus :

Nord-Kivu — épicentre de l'épidémie : La situation dans les régions du nord-est du pays est devenue extrêmement grave ;

Part de 40 % : Actuellement, sur l'ensemble du Congo, près de 40 % de tous les nouveaux cas confirmés en laboratoire proviennent précisément de cette province ;

Crise médicale : Il est souligné que les hôpitaux et les centres de quarantaine de la région ne peuvent plus faire face à l'afflux de patients, et qu'une pénurie de fournitures médicales et d'équipements de protection est observée.

Statistiques effrayantes : 4 148 décès depuis avril

La période de résurgence de la maladie et ses chiffres tragiques :

Début de l'épidémie : La nouvelle vague intense d'Ebola en République démocratique du Congo a débuté en avril 2026 ;

Plus de 8 600 patients : Selon les dernières données officielles, le nombre de citoyens dont l'infection par le virus dangereux a été confirmée à travers le pays a atteint 8 603 personnes ;

Décès : À ce jour, la maladie a causé la mort de 4 148 personnes. Cela montre que le taux de mortalité parmi les personnes infectées est d'environ 48 % .

Appel à la communauté internationale

Les organisations humanitaires appellent les dirigeants mondiaux et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à intervenir immédiatement :

Risque de propagation transfrontalière : En raison de la migration incontrôlée et de l'instabilité sécuritaire, la probabilité que le virus Ebola se propage aux pays voisins est très élevée ;

Ressources d'urgence : Pour contenir l'ampleur de l'épidémie, il est nécessaire de mobiliser d'urgence des vaccins spécifiques, des médicaments et des brigades médicales internationales.

La crise sanitaire au Nord-Kivu est devenue un test sérieux non seulement pour la région africaine, mais aussi pour le système mondial de biosécurité.