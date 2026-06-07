Les cas d'Ebola augmentent à 488

La situation liée au virus Ebola en République démocratique du Congo reste critique. Selon le ministère de la Santé, le nombre de décès confirmés en laboratoire a atteint 86.

Au cours des dernières 24 heures, six autres personnes sont décédées des suites de la maladie. Le nombre de cas d'Ebola a été enregistré à 488.

Les autorités élargissent la capacité des installations d'isolement médical dans la province de l'Ituri pour contenir la propagation du virus. Du personnel médical supplémentaire et des équipements de protection individuelle sont envoyés dans la région.

Les gouvernements de la RDC et de l'Ouganda avaient officiellement déclaré le début de l'épidémie d'Ebola le 15 mai. Les experts considèrent cette flambée actuelle comme l'une des épidémies les plus dangereuses de l'histoire du virus.