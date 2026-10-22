Un virus animal détecté pour la première fois chez l'homme

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Un virus animal détecté pour la première fois chez l'homme

Le virus de Shamonda, principalement présent chez les bovins, a été détecté pour la première fois chez l'homme en France. Le patient chez qui le virus a été identifié est décédé début octobre à Lyon. C'est ce qu'a rapporté Euronews .

Il est précisé qu'auparavant, on pensait que ce virus ne se transmettait pas aux humains. Le patient décédé souffrait d'un système immunitaire gravement affaibli et était traité dans un hôpital de Lyon.

Les experts supposent que le virus aurait pu être transmis au patient par un petit insecte hématophage. Cependant, la source exacte de l'infection reste inconnue.

Il est possible que les complications cérébrales observées chez le patient avant son décès soient liées au virus. Actuellement, la question de savoir si l'infection par le virus de Shamonda a causé sa mort ou si d'autres facteurs ont joué un rôle est à l'étude. L'Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies collaborent à l'enquête.

Pour l'instant, il a été indiqué qu'il n'existe aucune preuve que le virus représente une menace à grande échelle pour la santé publique.

Que sait-on du virus de Shamonda ?

Le virus affecte principalement les bovins. Les animaux infectés peuvent présenter de la fièvre, une faiblesse et de la diarrhée, tandis que chez les vaches, la production laitière peut diminuer. L'infection se propage par de petits insectes piqueurs.

Le virus de Shamonda a été identifié pour la première fois au milieu des années 1960 au Nigeria. Il a ensuite été signalé en Afrique et au Japon. À l'été 2026, le virus s'est propagé parmi les animaux dans plusieurs pays européens.

Ce cas en France est considéré comme le premier exemple connu de détection du virus chez l'homme. Aucune conclusion définitive n'a encore été établie quant à son lien avec le décès.

Virus de ShamondaFranceLyonOrganisation mondiale de la santéSanté publique
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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