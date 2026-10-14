Un adolescent de 15 ans a failli devenir membre du parlement au Nigeria

Au Nigeria, Mahmud Sadis Buba, atteint de nanisme, a failli devenir membre du parlement en dissimulant son âge réel. Bien qu'il se soit présenté comme ayant 30 ans, des documents circulant sur Internet suggèrent qu'il serait né en 2010. Cette affaire a provoqué un immense scandale dans le pays.

La notoriété de Mahmud Sadis Buba, surnommé « Abin Al-Ajabin Zazzau » (le miracle de Zaria), a commencé le mois dernier. Une vidéo montrant sa participation au processus de sélection du Congrès progressiste (APC) pour un siège à la Chambre des représentants est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Initialement, son entrée en politique a été perçue comme un exemple positif visant à créer davantage d'opportunités pour divers groupes sociaux. Cependant, l'événement s'est rapidement transformé en une controverse nationale.

Se présentant comme âgé de 30 ans

Originaire de la zone de Sabon Gari à Zaria, Buba a fourni des informations sur lui-même lors de la sélection du parti. Il a affirmé posséder un diplôme de fin d'études secondaires et avoir travaillé comme chauffeur.

Il a également expliqué sa petite taille et son apparence juvénile par son nanisme, tout en insistant sur le fait qu'il avait 30 ans.

« Il ne s'agit pas de moi, mais du peuple. Les gens m'ont demandé de les servir et je les servirai », avait déclaré Mahmud Sadis Buba devant les représentants du parti.

Ses propos simples mais percutants sont devenus l'une des citations politiques les plus débattues sur les réseaux sociaux nigérians. Beaucoup ont commencé à parler du « miracle de Zaria » et à le voir comme une figure capable de changer la politique du pays.

Cependant, les espoirs concernant sa possible élection au parlement ont rapidement été remis en question.

Des documents en ligne soulèvent des questions sur son âge

Dans sa vidéo de sélection, Buba a déclaré être né le 2 août 1995. Selon ces informations, il devrait avoir plus de 30 ans.

Cependant, des documents circulant sur Internet, qui lui seraient liés, indiquent qu'il pourrait être né en 2010. Si cette information est confirmée, il serait beaucoup plus jeune que ce qu'il prétend, soit environ 15 ou 16 ans.

Au Nigeria, les candidats à la Chambre des représentants doivent avoir au moins 25 ans. Mais dans le cas de Buba, la question principale ne concerne pas seulement l'âge limite pour se présenter.

S'il est réellement né en 2010, il est considéré comme mineur selon la législation nigériane et les normes internationales sur les droits de l'enfant. Cela soulève de sérieuses questions sur la manière dont il a pu passer la sélection du parti.

Comment a-t-il passé la sélection du parti ?

Beaucoup se demandent comment un adolescent de 15 ans atteint de nanisme a pu franchir le processus de sélection du parti APC et devenir l'une des figures les plus en vue de la politique nigériane.

Est-ce dû à la négligence des responsables ou quelqu'un a-t-il délibérément promu sa candidature ? L'âge du candidat n'a-t-il pas été vérifié ou les documents existants n'ont-ils pas été suffisamment examinés ?

Pour l'instant, ces questions restent sans réponse. L'âge réel de Buba et les divergences dans les documents doivent être officiellement vérifiés.

Ainsi, l'événement qui avait initialement suscité l'espoir d'une égalité des chances en politique a déclenché des débats sur les procédures de sélection des candidats et le système de contrôle au Nigeria.