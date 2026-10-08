La région d'Asie centrale devient le centre d'un nouveau dialogue politique international majeur. Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine est parti le 8 octobre pour une visite officielle de deux jours au Turkménistan. Dans le cadre de cette visite, deux sommets majeurs auront lieu à Achgabat : le Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants (CEI) et le Sommet écologique de la mer Caspienne.

Le prochain sommet de la CEI se tient durant l'année du jubilé de la Communauté ; en décembre de cette année, l'organisation fêtera ses 35 ans d'existence. Cette semaine diplomatique, accueillie par le président du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedov, pays ayant le statut de membre associé, revêt une importance capitale en termes de sécurité régionale et d'intégration économique.

Tous les dirigeants réunis : qui participera au sommet ?

Il est prévu que les chefs des 9 États membres de la Communauté participent au sommet du jubilé dans leur composition complète :

Liste des participants : Le président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, le président russe Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le président kirghiz Sadyr Japarov, le président tadjik Emomali Rahmon et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ;

Une première historique : Pour la première fois dans l'histoire de la CEI, le président de la République islamique, Massoud Pezeshkian, a été invité à la réunion élargie. Il participera également au sommet écologique de la mer Caspienne ;

Calendrier du programme : Si la première journée de la visite, le 8 octobre, est consacrée aux événements culturels et aux premières négociations, la journée de travail principale aura lieu le 9 octobre.

Documents et ordre du jour : quels domaines seront privilégiés ?

Lors de la réunion du 9 octobre, les chefs d'État feront le bilan de la coopération multilatérale et définiront les priorités futures :

Packs de coopération : Dans le cadre du sommet, des documents importants visant à renforcer l'application de la loi, la sécurité de l'information, l'élargissement des relations culturelles et humanitaires, ainsi que la coordination de la politique étrangère seront adoptés ;

Questions régionales et internationales : Dans un contexte d'instabilité mondiale, les dirigeants discuteront de la stabilité économique et de la sécurité des frontières au sein de la CEI.

Sommet écologique de la mer Caspienne : risque d'assèchement et débat du « Cinq »

Parallèlement à la réunion de la CEI, un forum écologique important est organisé avec la participation des dirigeants des pays riverains de la mer Caspienne : la Russie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran et le Kazakhstan :

La menace principale — l'assèchement : Lors de la conférence écologique, l'attention sera principalement portée sur la baisse brutale du niveau de la mer, la préservation de l'environnement naturel du bassin et la garantie de la sécurité écologique ;

Mécanisme de coopération : Le représentant du Kremlin, Iouri Ouchakov, a noté que le « quintette caspien » examinera des mesures pratiques pour maintenir la paix dans la région et protéger les bioressources.

Réunions en coulisses : entretien avec Pezeshkian et dialogues informels

Plusieurs négociations bilatérales importantes sont également prévues en marge du sommet :

Dialogue entre l'Iran et la Russie : Le 9 octobre, une rencontre en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian aura lieu. Ils y examineront la situation militaro-politique tendue au Moyen-Orient et les projets bilatéraux ;

Relations avec d'autres dirigeants : Bien qu'aucune rencontre officielle séparée ne soit prévue avec le Premier ministre arménien Pachinian, des discussions informelles ou de brèves négociations lors d'un déjeuner de travail entre les dirigeants de la CEI ne sont pas exclues.

Ces deux sommets majeurs à Achgabat deviennent une plateforme stratégique influençant l'avenir de l'Asie centrale, du Caucase et du bassin caspien dans une situation géopolitique complexe qui met à l'épreuve la solidarité régionale.