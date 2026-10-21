Adidas présente une collection de vêtements d'hiver pour chats et chiens (photos)

Adidas Originals a lancé une nouvelle collection de vêtements pour chats et chiens pour la saison hiver 2026. La collection est disponible à la vente sur la boutique en ligne officielle aux États-Unis depuis le 10 octobre.

Les nouveaux vêtements sont ornés du célèbre design à trois bandes de la marque et du logo Trefoil. La collection comprend des gilets rembourrés chauds ainsi que des sweats à capuche en tricot.

Le prix des produits varie entre 55 et 80 dollars selon le type de vêtement. Adidas propose également d'autres vêtements et accessoires pour animaux de compagnie.