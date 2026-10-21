Adidas présente une collection de vêtements d'hiver pour chats et chiens (photos)

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Adidas présente une collection de vêtements d'hiver pour chats et chiens (photos)

Adidas Originals a lancé une nouvelle collection de vêtements pour chats et chiens pour la saison hiver 2026. La collection est disponible à la vente sur la boutique en ligne officielle aux États-Unis depuis le 10 octobre.

Les nouveaux vêtements sont ornés du célèbre design à trois bandes de la marque et du logo Trefoil. La collection comprend des gilets rembourrés chauds ainsi que des sweats à capuche en tricot.

Le prix des produits varie entre 55 et 80 dollars selon le type de vêtement. Adidas propose également d'autres vêtements et accessoires pour animaux de compagnie.

Photo côte à côte d'un chat et d'un chien portant des vêtements Adidas.Deux chiens de races différentes portant des vêtements d'extérieur de la marque Adidas.Deux chiens de types différents portant des écharpes et des vêtements pour chiens tendance.
Adidas OriginalsCollection Hiver 2026Logo TrefoilBoutique En Ligne AdidasGilets D'hiver
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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