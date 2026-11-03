Disney prévoit de supprimer des milliers d'emplois pour réduire ses coûts de 20 %

Le plus grand empire mondial des médias et du divertissement, The Walt Disney Company , sous pression financière, se prépare à une nouvelle vague de licenciements massifs dans son histoire. La direction de la société a ordonné aux responsables de divers secteurs de trouver d'urgence des moyens de réduire les dépenses annuelles de 20 %.

Bloomberg et The Wall Street Journal , cette vague d'optimisation couvrira tous les domaines clés, de la télévision, la production cinématographique, les parcs d'attractions et la flotte de croisières, aux départements juridique, informatique (IT) et des ressources humaines.

Quels départements seront touchés par les coupes ?

Le processus de restructuration prévu par le géant des médias affectera simultanément plusieurs axes stratégiques :

Révolution de la télévision et du streaming : ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals et Freeform seront retirés de la structure des chaînes de télévision individuelles et fusionnés en un système unique destiné directement au public du streaming, ce qui entraînera la perte d'emplois pour des centaines d'employés de télévision ;

Studios de cinéma et animation : Associated Press , les équipes de production cinématographique et du studio d'animation Pixar figureront également sur la nouvelle liste de licenciements ;

Projets de parcs et de croisières : The Wrap , la prestigieuse division Walt Disney Imagineering , responsable de la conception des attractions et des parcs à thème, ainsi que la branche Experiences , ont déjà commencé à mettre à la retraite des employés et des cadres ;

Services juridiques et administratifs : Les effectifs sont également optimisés dans les départements des relations internationales, du support juridique et des ressources humaines du siège social.

Pourquoi Disney est-il contraint à des licenciements massifs ?

Le recours du géant hollywoodien à des mesures aussi drastiques s'explique par plusieurs facteurs financiers mondiaux :

Effondrement des revenus de la télévision traditionnelle : Le désintérêt des téléspectateurs pour la télévision par câble et hertzienne a fait chuter les recettes publicitaires ;

Concurrence du streaming et faiblesse du box-office : La lutte contre les plateformes concurrentes et les résultats décevants au box-office mondial nécessitent des investissements massifs ;

Baisse du flux de touristes dans les parcs : Le taux de croissance du nombre de touristes étrangers visitant les célèbres parcs Disney aux États-Unis a ralenti.

En bref : 231 000 employés et des milliards d'économies

Disney avait déjà entamé un programme de maîtrise des coûts :

Vague précédente : En 2023, sous la direction du PDG Bob Iger, environ 7 000 personnes ont été licenciées dans le but d'économiser 5,5 milliards de dollars ;

Situation 2025–2026 : À la fin de l'exercice 2025, la société emploie un total de 231 000 personnes dans le monde.

Reuters , les chiffres globaux sont encore au stade de la planification finale, et l'ampleur précise ainsi que la date des licenciements massifs seront annoncées dans les prochains jours.