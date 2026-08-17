Le congé maternité d’une maire fait sensation au Japon

Shoko Kawata, maire de la petite ville de Yawata, dans l’ouest du Japon, est devenue la première maire de l’histoire du pays à prendre un congé maternité tout en étant en fonction. Sa décision a suscité diverses réactions au Japon et attiré l’attention des médias internationaux.

À la tête de Yawata, une ville d’environ 69 000 habitants, Kawata est devenue en 2023, à l’âge de 33 ans, la plus jeune femme maire du Japon. Elle affirme qu’elle avait prévu d’avoir un enfant dès son élection.

Cependant, bien que les employés municipaux bénéficient d’un congé maternité de 16 semaines, aucune procédure de ce type n’existait pour le poste de maire. Kawata a donc dû mettre au point une procédure spéciale pour pouvoir prendre son congé maternité.

« Lorsque j’ai appris que j’étais la première maire à le faire, j’ai moi-même été très surprise. J’ai compris qu’il y avait eu très peu de jeunes femmes, et même de femmes en général, à devenir maires jusqu’à présent », a déclaré Kawata.

L’un des derniers événements publics auxquels la maire a participé avant son départ en congé a été une procession organisée avant le festival Taiko de Yawata. Sa grossesse étant déjà bien visible, Kawata a marché derrière le mikoshi, un sanctuaire shinto portatif, au lieu de monter dessus comme le veut la tradition.

La décision de Kawata a relancé au Japon le débat sur l’égalité entre les sexes. La participation des femmes à la vie politique du pays reste faible. Dans son dernier rapport sur l’égalité des sexes, le Forum économique mondial classe le Japon au 118e rang sur 148 pays, et au 125e rang pour l’accès aux opportunités politiques.

Selon Kawata, des réformes sérieuses sont nécessaires dans ce domaine, notamment au Japon, où la population vieillit et où le taux de natalité est l’un des plus faibles au monde.

Selon la législation japonaise, les femmes ont droit à environ 14 semaines de congé maternité. Elles perçoivent généralement pendant cette période près des deux tiers de leur salaire, ainsi qu’une allocation supplémentaire pour l’accouchement. Les conditions sont encore plus favorables pour certains fonctionnaires.

« On parle beaucoup de l’égalité des sexes et de la réforme des pratiques professionnelles. Mais nous devons bâtir une société où tous les travailleurs, y compris ceux qui occupent des postes de direction, peuvent avoir des enfants sans hésitation. Sinon, il sera difficile d’empêcher la baisse de la natalité, le déclin continu de la population et la récession économique », a déclaré Kawata.

La majorité des habitants de la ville ont soutenu la décision de la maire. Ses collègues l’ont également encouragée à prendre son congé maternité. Toutefois, après une large couverture médiatique, des critiques sont aussi apparues sur les réseaux sociaux.

Kawata a déclaré avoir été blessée par des utilisateurs qui écrivaient qu’elle était devenue célèbre pour avoir pris un congé maternité plutôt que pour avoir exercé ses fonctions de maire, et qu’elle occupait ce poste « non pas pour travailler, mais pour partir en congé ». La naissance de son enfant est prévue en septembre.

Dans le même temps, tous les habitants n’ont pas soutenu la décision de la maire de la même manière. Certains, notamment Chie Fujita, qui vit à Yawata, reconnaissent le droit au congé maternité, mais se disent mécontents que Kawata perçoive l’intégralité de son salaire pendant cette période.