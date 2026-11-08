Séisme puissant au Japon : Des dizaines de blessés et trains suspendus

Un puissant séisme survenu dans la nuit de dimanche au Japon a fait au moins 22 blessés à des degrés divers.

Selon les informations officielles diffusées par la chaîne locale « Fuji Television Network », le trafic ferroviaire a été temporairement perturbé dans plusieurs préfectures à la suite de la catastrophe naturelle, et le gouvernement évalue actuellement l'ampleur des dégâts.

Puissance et étendue du séisme : un foyer à 41 kilomètres de profondeur

Les sismologues et les services d'urgence ont enregistré les données suivantes concernant les secousses telluriques :

Magnitude et heure : Un séisme de magnitude 5,7 s'est produit le 8 novembre à 01h04, heure locale, dans la préfecture de Shizuoka ;

Profondeur du foyer : Le centre des secousses souterraines est situé à une profondeur de 41 kilomètres ;

Zones les plus touchées : Selon l'échelle nationale japonaise de 7 niveaux, l'intensité des secousses a atteint le niveau 5- dans les préfectures d'Aichi, Nagano, Gifu et Shizuoka.

Victimes, blessés et état des infrastructures

Les secousses survenues pendant la nuit ont provoqué la panique parmi la population :

22 personnes blessées : Rien que dans la préfecture d'Aichi, au moins 22 personnes ont été blessées. Parmi elles, 12 ont été transportées d'urgence à l'hôpital après avoir chuté, notamment dans des escaliers, au moment des secousses ;

Trafic ferroviaire suspendu : Le trafic ferroviaire a été temporairement limité pour assurer la sécurité et inspecter les voies ferrées. Le trafic a repris après la fin des inspections, mais des retards importants subsistent sur les horaires ;

Situation stable à la centrale nucléaire de « Hamaoka » : Selon une déclaration de « Chubu Electric Power », l'opérateur de la centrale nucléaire de « Hamaoka » située dans la zone sismique, aucune situation d'urgence ou anomalie n'a été signalée à la centrale, et le fond radiatif est normal.

Actuellement, le gouvernement japonais a mis en place un quartier général spécial pour évaluer pleinement les conséquences de la catastrophe naturelle et poursuivre les efforts d'assistance aux victimes.