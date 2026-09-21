Seuls trois personnes au monde peuvent voyager à l'étranger sans passeport. Qui sont-elles ?

Pour la plupart des gens, le passeport est le document essentiel pour voyager à l'étranger. Cependant, il n'existe que trois personnes au monde qui, en raison de leur statut, ont le droit de voyager sans passeport : le roi du Royaume-Uni Charles III, l'empereur du Japon Naruhito et son épouse Masako. Ce privilège est lié à leur statut particulier de chef d'État et de monarque.

Pour le roi Charles III du Royaume-Uni, aucun passeport britannique n'est requis pour voyager à l'étranger. Le site officiel de la famille royale explique que les passeports britanniques sont délivrés au nom du monarque. Par conséquent, le roi lui-même n'a pas besoin d'un passeport personnel.

Au lieu d'un passeport ordinaire, le monarque britannique utilise des documents spéciaux et des procédures diplomatiques lors de ses voyages. La première page du passeport britannique contient une demande officielle, au nom du monarque, invitant à laisser passer son titulaire sans entrave et à lui fournir aide et protection. Les autres membres de la famille royale, eux, voyagent avec un passeport.

Pourquoi l'empereur du Japon n'a-t-il pas de passeport ?

L'empereur du Japon Naruhito et son épouse Masako bénéficient d'un régime similaire, mais distinct. En 1971, le ministère japonais des Affaires étrangères a conclu qu'il ne serait pas approprié de délivrer des passeports ordinaires à l'empereur et à l'impératrice, ni de les soumettre aux procédures de passeport et de visa comme des citoyens ordinaires.

C'est pourquoi, lors de leurs déplacements à l'étranger, l'empereur et l'impératrice voyagent sur la base d'un document ministériel. Le gouvernement japonais informe à l'avance les pays visités de leur arrivée par les voies diplomatiques.

Ce privilège ne s'applique pas à tous les membres de la famille impériale japonaise. Par exemple, les autres membres de haut rang de la famille impériale utilisent des passeports diplomatiques.

En quoi le statut de l'empereur diffère-t-il encore ?

Au Japon, le statut particulier de l'empereur par rapport aux citoyens ordinaires se manifeste également sous d'autres aspects. Il ne dirige pas directement la politique du pays et, selon la Constitution, il est le symbole de l'État et de l'unité du peuple.

De plus, les membres de la famille impériale japonaise n'utilisent pas de nom de famille.

Ainsi, le fait que Charles III, Naruhito et Masako voyagent sans passeport n'est pas une simple exception, mais un régime spécial lié à leur statut constitutionnel et étatique unique.