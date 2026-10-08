Il dort au Japon et gagne 14 000 dollars

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Il dort au Japon et gagne 14 000 dollars

Au Japon, une compétition insolite a permis de gagner 2,22 millions de yens, soit près de 14 000 dollars, simplement en dormant.

Lors de la compétition « Matt Race by Koala » organisée le 5 octobre à Tokyo, les participants se sont affrontés en dormant pendant 90 minutes. Équipés de dispositifs de suivi du sommeil, ils se sont reposés sur des matelas.

Pour déterminer le vainqueur, les juges n'ont pas seulement pris en compte la rapidité d'endormissement, mais aussi la profondeur et la qualité du sommeil, ainsi que sa stabilité. Le concours comportait trois étapes, chacune accueillant environ 20 participants.

Le participant sous le pseudonyme Suimii a obtenu le meilleur score et a remporté le grand prix. Il a déclaré vouloir utiliser l'argent pour ses frais de déménagement et acheter un nouveau lit, semblable à un « lit de princesse ».

Cependant, le but de la compétition n'était pas seulement de distribuer de l'argent. À travers cet événement insolite, les organisateurs ont souhaité attirer l'attention sur le problème du manque de sommeil au Japon. Selon les données de l'OCDE, en 2021, le Japon était le pays avec la durée de sommeil moyenne la plus courte parmi les 33 pays membres de l'organisation.

Matt Race by KoalaSuimiiOCDETokyoSommeil
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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