Pourquoi les personnes âgées commettent-elles des crimes exprès au Japon ?

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Pourquoi les personnes âgées commettent-elles des crimes exprès au Japon ?

Au Japon, les petits crimes commis par des personnes âgées, en particulier les vols à l'étalage, sont devenus un problème social grave dans la société. Des informations circulent selon lesquelles certains retraités isolés et confrontés à des difficultés financières choisissent même de commettre intentionnellement des infractions mineures pour aller en prison.

Il y a plusieurs raisons à cette situation. Pour les personnes âgées, la prison garantit de la nourriture, un endroit chaud et des soins médicaux. À l'extérieur, certains peinent à vivre de leur pension et à couvrir les frais de logement et de santé. Le fait qu'environ 20 % de la population âgée de plus de 65 ans au Japon vive sous le seuil de pauvreté illustre également l'aspect économique du problème.

Le vol à l'étalage est particulièrement répandu chez les femmes âgées. Selon le rapport sur la criminalité de 2024 du ministère japonais de la Justice, 95,9 % des détenues de plus de 60 ans ont commis des infractions liées au vol à l'étalage. Dans la même étude, 37,4 % des femmes de plus de 60 ans ont cité les difficultés liées au coût de la vie comme l'une des causes de leurs actes.

La solitude constitue une autre raison majeure du problème. Certains aînés vivent loin de leur famille et leurs liens sociaux s'amenuisent constamment. En prison, ils bénéficient d'un cadre quotidien, de repas, d'un suivi médical et de la possibilité de communiquer avec autrui. Des recherches antérieures ont également indiqué que pour certains voleurs âgés, au-delà du besoin économique, des facteurs tels que la solitude et la perte de sens dans la vie motivent ces actes.

Néanmoins, il serait inexact de conclure que « les personnes âgées au Japon commettent des crimes en masse pour aller en prison ». Ce phénomène s'observe chez certains membres des couches vulnérables et cache des enjeux sociaux complexes tels que le vieillissement, la pauvreté, le logement et l'isolement.

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Charos
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