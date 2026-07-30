Méthode fascinante en Chine : qu'est-ce que « l'oreille de fer » et quel est son effet ?

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Méthode fascinante en Chine : qu'est-ce que « l'oreille de fer » et quel est son effet ?

En Chine, la méthode inhabituelle appelée « oreille de fer » est l'une des pratiques intéressantes de la médecine traditionnelle. Cette méthode repose sur les principes anciens de l'acupression et utilise des anneaux métalliques spéciaux pour stimuler simultanément les points biologiquement actifs de l'oreille.

Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'oreille contient de nombreux points réflexes reliés à divers organes et systèmes du corps humain. Par conséquent, il est souligné que l'application d'une pression sur ces points peut aider à équilibrer le flux d'énergie dans l'organisme, à détendre les muscles, à améliorer la circulation sanguine et à réduire le stress et la fatigue.

Bien que certaines personnes affirment se sentir plus légères après le traitement et constater une diminution des tensions dans les muscles du cou et des épaules, les études scientifiques n'ont pas pleinement confirmé l'efficacité de cette méthode. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) note que des recherches ont été menées sur l'acupuncture et l'acupression dans certains cas, mais qu'il n'existe pas de preuves cliniques suffisantes et fiables concernant les bienfaits de la méthode de « l'oreille de fer ».

Néanmoins, « l'oreille de fer » reste aujourd'hui un soin insolite que l'on rencontre encore en Chine et qui suscite l'intérêt de nombreux touristes et passionnés de médecine traditionnelle.

ChineOrganisation mondiale de la santé
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