Décès d'une employée de laboratoire en Russie : l'OMS n'a trouvé aucune preuve de propagation d'une maladie dangereuse

Des inquiétudes ont surgi après le décès d'une employée d'un centre de recherche anti-peste dans la région d'Irkoutsk, en Russie, des suites d'une pneumonie. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'aucune preuve de propagation continue de la maladie liée à cet incident n'avait été trouvée, rapporte Reuters.

Selon les informations, le 2 octobre, Darya Shipilova, une employée de laboratoire de 28 ans, est décédée d'une pneumonie pour des raisons inconnues. Par la suite, les autorités russes ont placé en quarantaine près de 200 personnes ayant été en contact avec elle.

L'OMS a indiqué que les analyses effectuées sur la défunte et les personnes ayant été en contact avec elle ont donné des résultats négatifs pour les agents pathogènes dangereux testés. De plus, aucun symptôme de la maladie ni aucun autre cas de pneumonie grave lié à cet incident n'a été détecté chez les personnes contactées.

L'organisation souligne que l'incertitude principale réside dans l'absence de diagnostic précis concernant la maladie ayant causé le décès. Les autorités russes ont affirmé que la femme avait reçu les vaccins nécessaires et qu'aucun micro-organisme lié à ses activités en laboratoire n'avait été trouvé dans son organisme.

Le 8 octobre, la Russie a annoncé la fin de l'examen médical des personnes ayant été en contact avec la défunte. Pour l'instant, l'OMS note qu'il n'existe aucune preuve confirmant une épidémie de peste en Russie.