La situation liée à la dengue au Bangladesh reste grave. Depuis le début de l'année 2026, 502 personnes sont décédées des suites de cette maladie dans le pays. Le nombre de patients infectés et hospitalisés a atteint 164 107.

Selon les données de la Direction générale des services de santé du pays, au cours des dernières 24 heures se terminant le 16 novembre, 1 598 nouveaux patients ont été hospitalisés et trois personnes sont décédées. Jusqu'à présent, 157 988 patients ont été soignés et sont sortis de l'hôpital. Actuellement, 5 617 personnes continuent de recevoir des soins dans des établissements médicaux.

D'après l'Organisation mondiale de la santé, les cas de dengue ont fortement augmenté au Bangladesh depuis le mois de juillet. Au cours de la 44e semaine de novembre, 12 981 cas suspects ont été enregistrés, soit une hausse de 12 % par rapport à la semaine précédente.

Les experts indiquent que la saison de la dengue pourrait durer plus longtemps que d'habitude cette année. La persistance des pluies et l'augmentation des zones d'eau stagnante créent des conditions favorables à la prolifération des moustiques Aedes, vecteurs de la maladie. De plus, la propagation de l'infection non seulement dans les grandes villes mais aussi dans les zones rurales complique la situation.