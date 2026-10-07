Plus de 170 millions d'enfants souffrent d'obésité dans le monde

·16·Monde
Plus de 170 millions d'enfants souffrent d'obésité dans le monde

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'obésité devient de plus en plus fréquente chez les enfants et les adolescents dans le monde. En 2024, plus de 170 millions d'enfants âgés de 5 à 19 ans ont été diagnostiqués comme obèses.

Selon les données, ce chiffre a presque quadruplé depuis 1990. Environ 70 millions de ces cas concernent des enfants âgés de 5 à 9 ans.

L'OMS a élaboré pour la première fois des directives spécifiques pour le traitement de l'obésité infantile. L'organisation recommande d'augmenter l'activité physique, d'améliorer les habitudes alimentaires et de modifier les approches comportementales pour résoudre le problème.

Parallèlement, l'OMS ne recommande pas l'utilisation de médicaments spécifiques, d'interventions chirurgicales ou de dispositifs de perte de poids pour traiter l'obésité chez les enfants de moins de 9 ans.

L'organisation souligne qu'il ne suffit pas d'aborder le problème uniquement sous l'angle du traitement. Il est également essentiel d'élargir les possibilités d'une alimentation saine et d'une activité physique pour les enfants.

Auparavant, la Fédération mondiale de l'obésité avait prévu que d'ici 2040, plus de 500 millions d'enfants dans le monde pourraient être confrontés à des problèmes de surpoids, dont 227 millions pourraient souffrir de complications liées à l'obésité.

Organisation Mondiale de la SantéObésitéFédération Mondiale de l'ObésitéObésité Infantile 2024Santé Publique
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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