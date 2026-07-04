L'OMS annonce la fin de l'épidémie de hantavirus sur le navire « Hondius »

L'épidémie de hantavirus qui avait débuté sur le navire de croisière « Hondius » est terminée. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé. La dernière personne ayant été en contact avec un individu infecté est sortie de quarantaine, son test s'est révélé négatif. Aucun nouveau patient n'a été enregistré après le 25 mai.

Le foyer de la maladie a été identifié au printemps 2026 lors d'une traversée de l'océan Atlantique. Un total de 13 cas confirmés et probables ont été enregistrés parmi les passagers et les membres d'équipage. Trois patients ont perdu la vie.

Les analyses ont montré que la maladie était causée par le virus Andes. Il s'agit de l'une des espèces rares de hantavirus, principalement présente dans certaines régions d'Amérique du Sud. Contrairement aux autres hantavirus, le virus Andes peut se transmettre d'humain à humain lors de contacts prolongés et rapprochés.

Le hantavirus se transmet le plus souvent par les rongeurs. Une personne peut tomber malade en inhalant des poussières contenant des particules virales. Les symptômes commencent par de la fièvre, des maux de tête et musculaires, des nausées et une grande fatigue. Dans les cas graves, des lésions pulmonaires et une difficulté respiratoire marquée peuvent survenir.

Pour contrôler l'épidémie, les passagers et les personnes ayant été en contact avec eux ont été placés sous surveillance dans plusieurs pays. Une fois les périodes de quarantaine terminées et aucun nouveau cas enregistré, l'OMS a déclaré l'épidémie terminée.