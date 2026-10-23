Le scientifique qui promettait de transplanter des têtes humaines a réalisé une opération en Russie

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Le scientifique qui promettait de transplanter des têtes humaines a réalisé une opération en Russie

Le neurochirurgien chinois Ren Xiaoping, connu pour ses projets de transplantation de tête humaine, est apparu à Moscou. Il a participé à une opération de la moelle épinière de 12 heures à l'Institut de recherche Sklifosovsky, selon le « South China Morning Post ».

Selon les informations du scientifique citées par le magazine « New Scientist », la partie endommagée de la moelle épinière sectionnée par un traumatisme a été retirée et remplacée par un fragment de tissu nerveux provenant d'un donneur en état de mort cérébrale. Ren Xiaoping a qualifié cette intervention de première transplantation de moelle épinière au monde. Les autorités russes ont confirmé qu'une telle opération avait eu lieu à Moscou, mais il n'y a pas encore de détails sur les résultats à long terme.

Ren Xiaoping a acquis une renommée internationale dans les années 2010 pour avoir proposé, avec le chirurgien italien Sergio Canavero, un plan de transplantation de tête humaine. Cependant, il n'existe aucune preuve fiable qu'une telle opération ait été réalisée avec succès sur un être humain. Cette idée a suscité de sérieuses objections éthiques et scientifiques au sein de la communauté médicale.

L'activité du scientifique à Moscou coïncide avec une période où la Russie intensifie ses recherches sur la longévité et le ralentissement du vieillissement. Le « Wall Street Journal » a écrit que le programme d'État dans ce domaine est lié à Vladimir Poutine, à sa fille Maria Vorontsova et au directeur de l'Institut Kurchatov, Mikhaïl Kovaltchouk. Le programme explore des domaines tels que la thérapie génique, la création de tissus par bio-impression et la culture d'organes compatibles avec l'homme chez les animaux.

Selon les données budgétaires publiques, le gouvernement russe prévoit d'allouer un total de 17,954 milliards de roubles au projet national « Nouvelles technologies de santé » entre 2027 et 2029. Cependant, il n'est pas exact d'interpréter ces fonds uniquement comme de l'argent dépensé pour prolonger la vie de Poutine : le projet couvre des recherches plus larges sur la médecine et les technologies de longévité.

Ren XiaopingSergio CanaveroTransplantation de moelle épinièreInstitut SklifosovskyRussie
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