Des médecins indiens ont corrigé par chirurgie une grave malformation congénitale de la colonne vertébrale d'un bébé encore à naître, alors qu'il était toujours dans l'utérus. Cette intervention complexe de six heures a été saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie prénatale.

L'opération a été réalisée le 12 novembre 2026 à l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de New Delhi sur un fœtus de 25 semaines. Selon l'hôpital, il s'agit de la première intervention de ce type en Inde visant à corriger une telle malformation par chirurgie ouverte.

Plus de 30 spécialistes, dont des chirurgiens, des anesthésistes, des obstétriciens-gynécologues, des néonatologistes et des infirmiers, ont participé à cette opération complexe. L'équipe médicale s'est préparée pendant plus de cinq semaines.

Quelle malformation avait été diagnostiquée chez le fœtus ?

Les examens ont révélé que le bébé souffrait d'une forme grave de spina bifida appelée myéloméningocèle.

Le spina bifida survient lorsque les structures formant la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se ferment pas complètement au début de la grossesse. Dans le cas d'une myéloméningocèle, les tissus de la moelle épinière et les membranes qui les entourent font saillie à travers une ouverture dans la colonne vertébrale.

Cette condition peut entraîner des lésions nerveuses. Par conséquent, après la naissance, l'enfant risque de souffrir de faiblesse ou de paralysie des jambes, ainsi que de problèmes de contrôle de la vessie et des intestins. Dans certains cas, une hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans le cerveau, peut également se développer.

Comment l'opération a-t-elle été réalisée ?

Avant l'opération, des examens d'imagerie ont été effectués pour localiser précisément la malformation sur la colonne vertébrale du fœtus. Chaque étape de l'intervention a ensuite été minutieusement planifiée.

Pendant l'opération, la paroi abdominale et l'utérus de la mère ont été soigneusement ouverts pour accéder à la zone endommagée sur le dos du fœtus. Un point crucial est que le bébé n'a pas été entièrement extrait de l'utérus ; il a été opéré alors qu'il s'y trouvait toujours.

À l'aide d'un microscope, les chirurgiens ont protégé les tissus nerveux exposés. La malformation de la colonne vertébrale a été refermée à l'aide de couches de tissus appropriées. Une échographie a été utilisée tout au long du processus pour surveiller l'état du fœtus.

Cette opération de six heures démontre l'expansion des capacités de la chirurgie fœtale en Inde.