Des scientifiques ont transplanté du tissu cérébral humain dans le cerveau de souris

Des chercheurs de l'Université de Stanford ont réussi à faire croître du tissu cérébral humain chez des souris et à le connecter à leur système nerveux. L'étude a été publiée le 16 septembre dans la revue Nature.

Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé des souris génétiquement modifiées dont une grande partie du cerveau, notamment le cortex cérébral, ne se développe pas. Ils y ont ensuite transplanté des organoïdes corticaux — de petites structures auto-organisées de tissu cérébral humain cultivées en laboratoire à partir de cellules souches humaines.

En conséquence, le tissu humain a survécu et s'est activement développé dans le cerveau des souris. Selon l'étude, deux à trois mois après la transplantation, le tissu humain a quintuplé de volume, occupant plus de 90 % de la zone cérébrale vacante. Les neurones humains se sont connectés aux cellules nerveuses du cerveau de la souris, atteignant même la moelle épinière via des fibres nerveuses.

Les chercheurs soulignent que cette méthode offre de nouvelles possibilités pour étudier le développement du cerveau humain et les maladies neurologiques prénatales. À l'avenir, ces modèles pourraient aider à étudier les mécanismes et à tester des traitements pour des maladies telles que l'autisme, la paralysie cérébrale, la schizophrénie et l'épilepsie.

L'expérience soulève également des questions éthiques. Notamment, la question de savoir si les capacités cognitives de l'animal pourraient changer lors de la transplantation de tissu cérébral humain est en débat. Cependant, dans cette expérience, aucune preuve d'émergence d'une conscience ou d'une pensée complexe propre aux humains n'a été détectée chez les souris. Leurs comportements n'ont pas différé de manière significative de ceux des souris ordinaires.

Les scientifiques notent que ce nouveau modèle est important car il permet d'étudier le cerveau humain au sein d'un organisme vivant, en interaction avec ses vaisseaux sanguins et son système nerveux.