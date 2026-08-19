À Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa fille

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À Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa fille

À Singapour, une enquête a été ouverte après qu’un homme de 40 ans a agressé un homme de 73 ans qui avait caressé la tête de sa fille, le faisant tomber au sol.

L’incident s’est produit dans l’espace restauration d’un centre commercial. Les images de vidéosurveillance montrent l’homme âgé passer près de la fillette et lui caresser la tête, avant que la mère de l’enfant ne l’arrête. Le père de la fillette s’est ensuite disputé avec lui, l’a saisi par le bras et l’a fait tomber au sol.

Selon des sources locales, la victime est un homme nommé Yeo Song Hun, qui gère un café dans ce centre commercial depuis près de 40 ans. Il a expliqué avoir caressé la tête de la fillette pour lui témoigner son affection, la trouvant adorable. Toutefois, le père de l’enfant a interprété ce geste différemment.

Après l’incident, l’homme âgé a consulté un médecin en raison de fortes douleurs au dos. Sa famille a déclaré que Yeo souffrait déjà de blessures aux jambes et à la hanche.

Les autorités enquêtent sur l’incident. L’auteur de l’agression a été identifié et la suite de la procédure sera déterminée au terme de l’enquête.

SingapourYeo Song Hun
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