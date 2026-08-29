Première ablation d'une tumeur cérébrale assistée par IA

Au Royaume-Uni, pour la première fois au monde, une opération de chirurgie cérébrale a été réalisée avec l'aide en temps réel de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie a permis aux chirurgiens d'identifier plus précisément les vaisseaux sanguins et les nerfs cruciaux pendant l'intervention, facilitant ainsi une ablation plus sûre de la tumeur. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Il est précisé que Rhys Hibbert, un père de deux enfants de 48 ans originaire du Bedfordshire, a été opéré à l'University College Hospital de Londres. Les médecins ont souligné que si la tumeur n'avait pas été retirée à temps, le patient aurait pu perdre la vue.

Une tumeur bénigne de 11 millimètres a été détectée sur l'hypophyse de M. Hibbert. Située à la base du cerveau, cette glande produit des hormones essentielles qui régulent la croissance, le métabolisme, la tension artérielle et la température corporelle.

Cependant, l'emplacement de la tumeur a complexifié l'opération. Elle était située très près des artères carotides, qui irriguent le cerveau, et des nerfs optiques, responsables de la vision.

Avec le temps, la tumeur a commencé à exercer une pression sur les nerfs optiques, réduisant la vision périphérique de M. Hibbert. C'est pourquoi les médecins ont décidé de ne pas retarder l'intervention.

Pendant l'opération, les chirurgiens ont atteint la base du cerveau par le nez à l'aide d'un endoscope, un dispositif équipé d'une fine caméra. Mais comme la tumeur se trouvait derrière des couches osseuses et la dure-mère, une extraction minutieuse était nécessaire.

C'est précisément au cours de ce processus que l'intelligence artificielle a assisté les chirurgiens. L'IA a analysé le flux vidéo en direct de l'opération, suivi les instruments chirurgicaux et marqué les zones probables où se trouvaient les vaisseaux sanguins et les nerfs.

En conséquence, le système a aidé les spécialistes à déterminer où retirer la tumeur en toute sécurité. En d'autres termes, l'intelligence artificielle n'a pas remplacé le chirurgien, mais lui a fourni des informations cruciales supplémentaires pendant l'opération.

Les chercheurs ont entraîné ce système d'IA à partir de vidéos de centaines d'opérations d'ablation de tumeurs hypophysaires. Les experts ont annoté les vaisseaux sanguins et les nerfs dans les vidéos, apprenant ainsi à l'IA à reconnaître les structures importantes du cerveau.

L'un des chirurgiens, le professeur Hani Marcus, a déclaré que le système d'IA a été formé sur plus de données opératoires qu'un spécialiste ne pourrait en voir au cours de toute sa carrière.

Il a souligné qu'une telle technologie peut servir de « deuxième paire d'yeux experts » pour le chirurgien. Cela pourrait aider à réduire les risques opératoires, en particulier dans des domaines aussi complexes et délicats que le cerveau.

Les spécialistes considèrent ce résultat comme une étape importante élargissant les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle en neurochirurgie.