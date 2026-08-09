Dans la capitale sud-coréenne, Séoul, lors d’un match amical passionnant et intense disputé dans le cadre de la préparation intersaison, le club anglais «Manchester City» a remporté une victoire renversante 3-1 face à l’Atlético de Madrid.

Devant des millions de supporters asiatiques, cette rencontre riche en buts a été marquée par plusieurs rebondissements inattendus.

Le retour de Marmoush et le point final signé Aït-Nouri

La première mi-temps s’est achevée sur une domination madrilène. À la 43e minute, Domínguez a donné l’avantage à l’équipe d’Oblak : 0-1.

Mais en seconde période, les « Citizens » ont repris le contrôle du match :

57e et 59e minutes : Omar Marmoush a inscrit un doublé en seulement deux minutes, permettant à Manchester City de prendre l’avantage.

90e minute : À l’approche du coup de sifflet final, Aït-Nouri a trouvé le chemin des filets et a scellé le score.

Abdukodir Khusanov pourquoi n’est-il pas entré en jeu ?

Le défenseur au centre de l’attention des supporters ouzbeks, Abdukodir Khusanov a manqué cette importante rencontre amicale. Selon les informations disponibles, le défenseur central n’a pas été retenu dans le groupe à Séoul pour des raisons familiales et devrait rejoindre l’équipe plus tard.

Feuille de match

Match amical

9 août | Séoul (Corée du Sud)

«Manchester City» — «Atlético» 3-1

Buts : Marmoush 57e, 59e, Aït-Nouri 90e — Domínguez 43e.

«Manchester City» : Donnarumma, Nunes, Reis, Dias, Gvardiol, Reijnders, Kovacic, Savinho, Foden, Semenyo, Marmoush.

«Atlético» : Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Martínez, Hjulmand, Vargas, Koke, Mendoza, Domínguez, Lookman.

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