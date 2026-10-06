Des centaines de Pikachu envahissent les rues de Séoul et surprennent tout le monde

Corée du Sud Un spectacle public inhabituel impliquant des centaines de participants costumés en Pikachu a eu lieu dans le centre de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Les vidéos de l'événement sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des internautes.

Il a été rapporté que cet événement a été organisé dans le cadre d'un festival dédié au 30e anniversaire de la franchise Pokémon. Des centaines de participants déguisés en Pikachu, l'un des personnages les plus célèbres de l'univers Pokémon, sont descendus dans les rues de Séoul pour une parade commune.

Les costumes colorés et la présence massive de Pikachu ont créé une scène unique au cœur de la ville. Le festival a rassemblé les fans de Pokémon, leur offrant l'opportunité de participer à un événement lié à leurs personnages préférés.

Les images de l'événement se sont largement diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt pour ce spectacle insolite à Séoul.