Une femme décède en Corée du Sud après la pose de 11 implants

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Une femme décède en Corée du Sud après la pose de 11 implants

À Séoul, en Corée du Sud, une femme de 75 ans est décédée après la pose de 11 implants dentaires en une seule journée. L’incident s’est produit dans une clinique dentaire du district de Kannam, selon les médias locaux.

Selon les informations disponibles, la femme s’était rendue à la clinique en décembre dernier pour faire poser 11 implants simultanément. Pendant l’intervention, un anesthésique local, l’articaïne, lui a été administré. Environ 16 minutes après l’injection, son état s’est brutalement détérioré et son cœur s’est arrêté. Elle a été transportée dans un hôpital universitaire voisin, mais les médecins n’ont pas pu la réanimer.

L’enquête a révélé que les dossiers de la clinique indiquaient l’administration de 16 doses d’articaïne au total. Pour une patiente pesant 54 kilogrammes, la dose maximale du produit aurait dû être d’environ 378 milligrammes. Pourtant, selon les dossiers médicaux, 1 088 milligrammes lui ont été administrés, soit près de trois fois la quantité recommandée.

L’expertise médicale a indiqué que l’effet toxique du produit pourrait être l’une des causes du décès. Parallèlement, les autorités examinent tous les détails de l’incident, notamment les soins prodigués par le personnel de la clinique après l’aggravation de l’état de la patiente.

Fait notable, la clinique aurait proposé la pose simultanée de 11 implants à un prix relativement bas. Les autorités étudient également cette offre ainsi que les décisions médicales prises au cours de l’intervention.

Un autre arrêt cardiaque lié à une implantation a également été signalé dans cette clinique. Le 3 août 2026, un homme de 60 ans a été victime d’une crise cardiaque et est décédé lors d’une opération au cours de laquelle 10 implants devaient être posés. Ce cas fait également l’objet d’une enquête.

La police de Séoul poursuit actuellement ses investigations sur les pratiques médicales de la clinique, les doses d’anesthésique et les soins apportés aux patients. La qualification juridique de l’incident sera établie à l’issue de l’enquête.

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Charos
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