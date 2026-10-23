L'ONU avertit que notre planète est au bord d'une catastrophe mondiale

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L'ONU avertit que notre planète est au bord d'une catastrophe mondiale

La Terre se dirige vers le scénario le plus dangereux du réchauffement climatique. Selon un nouveau rapport publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la température moyenne de la planète d'ici la fin du siècle, par rapport à l'ère préindustrielle, de 2,8 degrés Celsius pourrait augmenter.

Les experts avertissent que ce chiffre est pire que la prévision de 2,5 degrés de l'année dernière, exposant l'humanité à de graves catastrophes naturelles.

« Chaque fraction de degré signifie de nouvelles victimes »

La directrice du PNUE, Inger Andersen, a souligné que l'objectif principal fixé par l'Accord de Paris de 2015, à savoir limiter la hausse des températures à 1,5 degré est gravement menacé :

  • L'ampleur croissante des catastrophes : Chaque petit changement au-dessus de 1,5 degré multiplie les risques d'inondations mortelles, de vagues de chaleur et d'incendies de forêt ;

  • Situation pratique : Selon les données du service de surveillance climatique européen « Copernicus », la hausse de la température moyenne mondiale sur la période triennale 2023-2025 a déjà dépassé le seuil de 1,5 degré.

Pourquoi les prévisions se sont-elles radicalement détériorées ? Le facteur américain

Les analystes de l'ONU lient le déclin des espoirs climatiques aux politiques des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre :

  • La position de Washington : L'abandon par les États-Unis de leurs plans et engagements climatiques antérieurs sous l'administration de Donald Trump est cité comme l'une des causes principales de la détérioration des prévisions ;

  • Contribution mondiale : Cette décision de l'Amérique, deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde après la Chine, a eu un impact négatif sur le processus global.

Scénarios de fin de siècle : Même dans le meilleur des cas, 2,1 degrés

Le rapport présente trois scénarios principaux pour l'avenir jusqu'en 2100 :

  • Trajectoire actuelle : Si la situation actuelle se maintient, la température d'ici la fin du siècle augmentera de 2,8 degrés ; augmentera ;

  • Si les engagements sont respectés : Si tous les pays du monde remplissent pleinement leurs plans climatiques actuels, le réchauffement atteindra 2,6 degrés ; atteindra ;

  • Scénario le plus optimiste : Même si tous les pays atteignent pleinement et à temps leurs objectifs de « neutralité climatique », la température augmentera inévitablement de 2,1 degrés. augmentera inévitablement.

C'est pourquoi les experts internationaux soulignent désormais la nécessité de se concentrer sur la réduction du temps de dépassement du seuil de 1,5 degré et sur le renforcement urgent des mesures de protection de la nature.

Réchauffement climatiquePNUEAccord de ParisCopernicusEnvironnement
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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