81e session de l'ONU : La délégation ouzbèke participe aux débats à New York

À New York, l'un des événements politiques et diplomatiques les plus importants au monde — la semaine de haut niveau dans le cadre de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a commencé. Près de 130 chefs d'État devraient y participer en personne. L'Ouzbékistan participe également à cet espace de dialogue international avec sa délégation, dirigée par la chef de l'administration présidentielle, Saida Mirziyoyeva .

La délégation ouzbèke a écouté les discours de plusieurs chefs d'État et représentants de haut rang lors des débats généraux de l'Assemblée générale.

La session de cette année se tient sous le thème « Rétablir la confiance, gérer les changements : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous ».

Les dirigeants mondiaux réunis à New York

La semaine annuelle de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies permet aux chefs d'État et de gouvernement de discuter des questions les plus urgentes de l'agenda international.

Débats généraux de la 81e session du 22 au 26 septembre, puis le 28 septembre . Au cours de ce processus, les chefs d'État et les représentants de haut niveau exposent la position de leur pays et leurs approches sur les questions internationales à la tribune de l'Assemblée générale.

Selon les Nations Unies, près de 130 chefs d'État et de gouvernement devraient participer en personne à la semaine de haut niveau.

À cet égard, le siège de l'ONU à New York devient l'un des principaux centres de la diplomatie internationale pendant plusieurs jours.

La délégation ouzbèke participe également à d'importantes discussions

Lors des débats généraux, la délégation ouzbèke écoute les discours des dirigeants de divers pays.

Ces dialogues constituent une plateforme importante pour exprimer ouvertement les points de vue des pays sur les questions internationales et régionales, échanger des idées et discuter de nouvelles orientations de coopération.

L'Assemblée générale elle-même est le principal organe décisionnel de l'ONU, où les 193 États membres de l'organisation disposent d'un droit de vote égal.

Quel est l'ordre du jour de la 81e session ?

La session actuelle ne se limite pas aux discours des chefs d'État.

Selon le programme officiel de l'ONU, une série de réunions et d'événements spéciaux sont organisés dans le cadre de la semaine de haut niveau.

Notamment :

une réunion de haut niveau consacrée au 40e anniversaire du droit au développement ;

les questions d'action climatique et de transition juste ;

les risques liés à l'élévation du niveau de la mer ;

la prévention et la préparation aux pandémies ;

le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ;

les questions d'élimination totale des armes nucléaires.

En outre, la gouvernance de l'intelligence artificielle, la paix et la sécurité, ainsi que le développement durable figurent parmi les thèmes importants de l'agenda international.

Pourquoi les discours à la tribune de l'Assemblée générale sont-ils importants ?

Les débats généraux de l'Assemblée générale des Nations Unies sont l'une des principales plateformes diplomatiques où les États exposent leurs points de vue devant la communauté internationale.

Les chefs d'État et les représentants de haut rang ont l'occasion d'exprimer leurs positions sur les problèmes mondiaux, la paix et la sécurité, le développement économique, le changement climatique, les technologies et la coopération internationale.

Lors de la session actuelle, ces dialogues sont regroupés autour du thème du « rétablissement de la confiance » et de la gestion des changements.

L'importance de l'espace onusien pour l'Ouzbékistan

L'Ouzbékistan coopère avec l'ONU dans de nombreux domaines. Les sessions de l'Assemblée générale permettent de présenter les approches du pays en matière de coopération internationale et de dialoguer avec les représentants d'autres États.

Le Président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev , dans son discours lors de la 80e session de l'Assemblée générale en 2025, avait insisté sur le renforcement du rôle des institutions internationales, la garantie de la paix et de la sécurité, ainsi que sur les questions de développement durable.

Lors de la 81e session actuelle, les États membres de l'ONU échangent à nouveau leurs points de vue sur les problèmes mondiaux et régionaux.

Les débats généraux se poursuivent

Les débats généraux dans le cadre de la 81e session de l'ONU jusqu'au 28 septembre . Durant cette période, de nombreux autres chefs d'État et représentants de haut niveau prendront la parole à la tribune de l'Assemblée générale.

De même, des réunions de haut niveau seront organisées dans le cadre de la session sur des questions mondiales telles que le climat, la santé, l'intelligence artificielle, la paix et la sécurité, et l'élévation du niveau de la mer.

Ainsi, la 81e session ouverte à New York reste un espace international où se poursuivent non seulement les discours traditionnels des chefs d'État, mais aussi des dialogues multilatéraux sur les problèmes actuels du monde. La participation de la délégation ouzbèke à ce processus fait également partie de l'activité diplomatique multilatérale du pays dans le cadre de l'ONU.