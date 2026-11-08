2026 pourrait battre des records de chaleur dans l'histoire

L'année 2026 pourrait être enregistrée comme la deuxième année la plus chaude de l'histoire des observations météorologiques. C'est ce qu'a annoncé Copernicus, le service européen de surveillance du changement climatique.

Selon les prévisions des experts, il y a environ 80 % de chances que 2026 occupe la deuxième place de l'histoire en termes de température mondiale moyenne. Parallèlement, la probabilité que la température de cette année égale ou dépasse le record enregistré en 2024 est estimée à environ 20 %.

Selon les calculs, la température mondiale moyenne en 2026 devrait être supérieure de 1,56 à 1,61 degré Celsius à celle de la période préindustrielle (1850-1900). De plus, la probabilité que la température dépasse le seuil de 1,5 degré est estimée à plus de 99 %.

Si ces prévisions se confirment, 2026 entrera dans l'histoire comme la deuxième année civile où la température mondiale dépasse de 1,5 degré le niveau préindustriel. Jusqu'à présent, un tel indicateur avait été observé en 2024.

En outre, les climatologues prévoient que la température mondiale moyenne sur la période de quatre ans allant de 2023 à 2026 sera également supérieure au seuil de 1,5 degré. Il s'agit de l'un des signes importants indiquant que le processus de réchauffement climatique sur la planète se poursuit à un rythme soutenu.

Pour rappel, l'Accord de Paris sur le climat fixe l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle. Cet objectif est crucial pour réduire les effets négatifs du changement climatique.

Par ailleurs, les experts soulignent que le dépassement du seuil de 1,5 degré au cours d'une année civile donnée ne signifie pas que l'objectif à long terme de l'Accord de Paris a été définitivement rompu. En effet, ce seuil dans l'accord est évalué sur la base des changements de température à long terme et non sur des années isolées.