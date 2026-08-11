La fusée chinoise a explosé 85 secondes après son lancement

La fusée chinoise « Longue Marche 7A » a été victime d’un grave accident lors de son vol suivant. La fusée a explosé en plein vol seulement 85 secondes après son lancement depuis le centre spatial de Wenchang, situé sur l’île de Hainan, dans le sud de la Chine. L’incident pourrait également affecter le calendrier d’autres vols spatiaux à venir. C’est ce que rapporte Space.

Selon les informations disponibles, l’incident s’est produit hier, le 10 août vers 20 h 02, heure de Pékin La fusée « Longue Marche 7A » devait placer en orbite le satellite de télécommunications Zhongxing-4B. Toutefois, la mission prévue n’a pas abouti et la fusée a explosé 85 secondes après son décollage.

L’accident s’est produit avant la séparation du premier étage de la fusée. Le satellite qui devait être placé en orbite avec la fusée a donc également été détruit.

L’agence chinoise Xinhua a indiqué qu’une « situation d’urgence » était survenue pendant le vol et qu’elle avait précisément provoqué l’explosion. Les spécialistes mènent actuellement une enquête et des vérifications afin d’établir les causes exactes de l’accident.

Cependant, certaines informations concernant le statut militaire du satellite étant disponibles, tous les détails de l’incident pourraient ne pas être rendus publics.

Les spécialistes avancent des hypothèses sur la cause de l’accident

L’analyste des vols de fusées Gueorgui Trichkine a qualifié cet accident de « extrêmement étonnant » Selon lui, des défaillances d’une telle ampleur étaient fréquentes au début de la course à l’espace, au milieu du siècle dernier. Mais un tel incident était inattendu pour une fusée moderne, surtout lors de son 18e lancement.

Selon l’expert, plusieurs facteurs pourraient être à l’origine de l’accident. Il pourrait s’agir de défauts techniques survenus au cours de la fabrication, d’erreurs dans la planification du vol ou de défaillances des moteurs de la fusée.

Les spécialistes s’intéressent notamment à d’éventuels problèmes liés aux moteurs YF-100 utilisés sur l’étage central de la fusée. Ce moteur équipe largement différents systèmes de lancement chinois.

Si l’enquête révèle un grave problème technique lié au moteur, cela pourrait également affecter d’autres vols spatiaux chinois prévus. Il serait alors nécessaire de vérifier davantage les autres fusées utilisant la même technologie de moteur.

Le quatrième accident spatial de l’année en Chine

Selon l’analyste, plusieurs échecs liés à des fusées sont enregistrés chaque année en Chine. Cette situation s’explique principalement par l’augmentation rapide du nombre de vols spatiaux du pays et par les essais menés à un rythme soutenu sur de nouveaux systèmes de lancement.

Cependant, l’accident survenu cette année revêt une importance particulière pour la Chine. Il s’agit en effet du quatrième échec d’un vol spatial en 2026 L’analyste a qualifié ce chiffre d’antirecord parmi les pays.

Le 17 janvier, deux lancements chinois avaient échoué simultanément. Début avril, le lancement de la fusée Tianlong-3 qui devait être la réponse chinoise à la fusée réutilisable Falcon 9, s’était également soldé par un accident.

Le deuxième accident de la « Longue Marche 7A »

Il ne s’agit pas du premier échec du programme « Longue Marche 7A ». Depuis son premier vol en mars 2020, la fusée n’a pas réussi sa mission pour la deuxième fois.

Par ailleurs, le vol du 10 août était le 18e lancement de la fusée. Survenu après les 17 vols précédents de la fusée, cet accident rend nécessaire une enquête technique approfondie de la part des spécialistes chinois.

L’attention se porte désormais sur la détermination de la cause exacte de l’explosion. Les résultats de l’enquête pourraient être importants non seulement pour les prochains vols de la « Longue Marche 7A », mais aussi pour l’avenir d’autres programmes spatiaux chinois.