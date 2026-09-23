À New York, les débats politiques généraux dans le cadre de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ont débuté par les critiques les plus vives et les plus sévères de l'histoire de la diplomatie internationale. Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire général de l'ONU sortant, António Guterres, a condamné avec une sévérité sans précédent les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie (Judée et Samarie). Bien que Guterres ait qualifié l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 d'« acte terroriste odieux », il a ouvertement admis que le nombre de victimes et l'ampleur des destructions causées par les opérations militaires israéliennes en réponse constituaient la tragédie la plus terrible de son mandat : « Durant toutes mes années en tant que Secrétaire général de l'ONU, je n'ai jamais vu un tel niveau de morts et de destructions ».

Il a également qualifié le déplacement forcé des Palestiniens et la construction de nouvelles colonies juives de « risque de nettoyage ethnique », appelant à préserver le principe de « deux États pour deux peuples ». Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, premier chef d'État à monter à la tribune de l'ONU après le Secrétaire général, a ouvertement ciblé le Premier ministre israélien : « Les générations futures de Palestiniens porteront toute leur vie la cicatrice du génocide perpétré par le gouvernement Netanyahou à Gaza ».

Ces accusations fermes de la communauté internationale, prononcées à la tribune de l'ONU, pourront-elles arrêter les opérations militaires israéliennes ? Quelles seront les conséquences des décisions de la Cour internationale de Justice pour le gouvernement Netanyahou, et le problème palestinien reviendra-t-il du bord de l'effacement total ?

« Aveu du Secrétaire général, risque de nettoyage ethnique et verdict de Lula » : 5 points clés de la session de l'ONU

Aspects importants des déclarations les plus retentissantes prononcées à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU :

La déclaration historique de Guterres : Le Secrétaire général de l'ONU a souligné qu'il n'avait jamais vu une telle ampleur de morts et de destructions massives durant son mandat ;

Risque de « nettoyage ethnique » : Le déplacement forcé des Palestiniens en Cisjordanie et l'expansion des colonies israéliennes ont été qualifiés de nettoyage ethnique ;

Accusation de génocide par le dirigeant brésilien : Luiz Inácio Lula da Silva a officiellement qualifié les actions du gouvernement Netanyahou de génocide, le décrivant comme une blessure profonde dans le cœur des générations ;

Exigence des décisions de la Cour internationale de Justice : Il a été rappelé que toutes les parties doivent strictement se conformer aux mesures conservatoires émises par la Cour internationale de Justice de l'ONU dans le cadre de la Convention sur le génocide ;

Le principe des « deux États » à la limite : Les diplomates ont déclaré que la coexistence d'États palestinien et israélien indépendants est la seule solution et qu'il est crucial de ne pas perdre cette opportunité.

81e session de l'ONU : Comparaison des positions d'António Guterres et de Lula da Silva sur Israël

Analyse des évaluations des dirigeants internationaux sur la crise au Moyen-Orient :

Critères et paramètres António Guterres (Secrétaire général de l'ONU) Luiz Inácio Lula da Silva (Président du Brésil) Évaluation des opérations militaires à Gaza « L'ampleur de victimes la plus terrible et sans précédent de mon mandat » « Génocide perpétré par le gouvernement Netanyahou » Cisjordanie et déplacement de population « Risque d'expulsion de la population et de nettoyage ethnique » Blessure historique de longue date infligée au peuple palestinien Réaction aux actions du Hamas A condamné l'attaque du 7 octobre comme un acte terroriste sauvage Opposition au massacre des civils et exigence de proportionnalité Droit international et tribunaux Obligation de respecter les décisions de la Cour internationale de Justice de l'ONU Accusation contre Israël de violation des normes internationales des droits de l'homme Modèle de paix Nécessité de préserver le principe des « deux États » Reconnaissance totale de la Palestine et arrêt de l'agression

Expertise en diplomatie internationale et géopolitique : Pourquoi ces discours sont-ils un piège politique sérieux pour Israël ?

Conclusions des analystes de la sécurité mondiale et des experts en droit international :

Le testament politique de Guterres : António Guterres, dont le mandat touche à sa fin, termine son service en disant des vérités ouvertes malgré les précautions diplomatiques ; son affirmation « je n'ai jamais vu une telle destruction » est un jugement historique lourd qui restera gravé à jamais dans les archives officielles de l'ONU ;

La colère du « Sud global » et Lula : Le Brésil prend traditionnellement la parole en premier à l'ONU ; le fait que le président Lula accuse Netanyahou de génocide dès les premières minutes signifie que les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie (le Sud global) sont prêts à s'opposer fermement à l'Occident sur la question d'Israël ;

Cour internationale de Justice et pression juridique : Dans l'affaire de génocide examinée suite à la plainte de l'Afrique du Sud, de telles déclarations du Secrétaire général de l'ONU et les références aux décisions de la cour internationale jettent les bases de nouvelles sanctions diplomatiques et financières contre Israël ;

Le danger du terme « nettoyage ethnique » : Si auparavant on ne parlait que de Gaza, qualifier désormais l'expansion des colonies en Cisjordanie de « nettoyage ethnique » est un pas immense vers la déclaration d'illégalité totale des actions futures de Tel-Aviv.

Dès le premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement israélien a montré qu'il était sous une pression d'isolement politique et moral sans précédent sur la scène internationale.

Selon vous, ces accusations sévères du Secrétaire général de l'ONU et du dirigeant brésilien peuvent-elles influencer l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza ? Que pensez-vous du fait que les décisions des organisations internationales et les avertissements sur le « nettoyage ethnique » n'arrêtent pas concrètement les dirigeants israéliens ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse importante sur la crise au Moyen-Orient avec tous vos amis !