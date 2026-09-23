S'exprimant à New York dans le cadre de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a fait des déclarations qui ont secoué la communauté internationale et les centres de la politique mondiale. Selon l'agence Anadolu, le dirigeant turc a annoncé la position ferme d'Ankara concernant une fin juste à la guerre sanglante entre la Russie et l'Ukraine : « En ce qui concerne le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous espérons sincèrement qu'il se terminera dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». Erdoğan a souligné que la Turquie maintient des contacts réguliers avec toutes les parties, s'efforçant d'assurer la sécurité de la navigation en mer Noire, d'éviter une crise alimentaire et de prévenir l'extension du conflit à des régions plus larges.

Il a notamment condamné fermement les attaques contre les navires marchands en mer Noire, affirmant qu'elles sont totalement inacceptables, quel qu'en soit l'auteur. Cependant, la partie la plus révolutionnaire du discours a visé la structure de l'ONU : Erdoğan a appelé à priver les « Cinq permanents » du Conseil de sécurité — les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France — de leur droit de « veto » absolu, à abolir complètement l'institution des membres permanents et à transférer tous les pouvoirs à une Assemblée générale égalitaire.

Alors, comment cette exigence ferme d'Ankara concernant l'intégrité de l'Ukraine affectera-t-elle les relations avec le Kremlin, la réforme de l'ONU sous le slogan « Le monde est plus grand que cinq » se réalisera-t-elle, et la mer Noire pourra-t-elle redevenir un corridor céréalier mondial ?

« Intégrité territoriale, attaques en mer Noire et retrait du droit de veto » : 5 points clés de la déclaration d'Erdoğan

Les initiatives les plus importantes entendues à la tribune de la 81e session de l'ONU :

Souveraineté et intégrité de l'Ukraine : Le président turc a déclaré ouvertement que la guerre ne doit se terminer que dans le respect des frontières internationalement reconnues et de l'intégrité de l'Ukraine ;

Priver le « Big Five » du droit de veto : Erdoğan a appelé à abolir le monopole et le droit de veto de la Russie, des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France au Conseil de sécurité de l'ONU ;

Renforcement des pouvoirs de l'Assemblée générale de l'ONU : La Turquie fait pression pour abandonner l'institution des « membres permanents » et transférer le pouvoir décisionnel à l'Assemblée générale, où tous les États sont égaux ;

Mettre fin aux attaques en mer Noire : Les frappes contre les navires commerciaux ont été condamnées, soulignant la nécessité de garantir une navigation libre et sûre en mer ;

Sécurité alimentaire mondiale : Ankara a confirmé qu'elle continuerait à jouer le rôle de médiateur principal dans les routes maritimes et les négociations de paix pour prévenir le risque de famine mondiale.

La formule de paix et de réforme d'Erdoğan : comparaison entre les propositions d'Ankara et le système actuel

Questions de sécurité internationale et différences majeures de la position turque :

Indicateurs et directions Système international actuel (Statut quo) Nouveau système proposé par Erdoğan Solution à la guerre en Ukraine Territoires gelés ou compromis inconnu Le respect de la pleine souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine est obligatoire Conseil de sécurité de l'ONU 5 États permanents disposent d'un droit de veto absolu Abolition totale du droit de veto et de l'institution des membres permanents Centre de prise de décision Monopole de 5 superpuissances dans un cercle restreint Renforcement des pouvoirs de l'Assemblée générale où tous les États sont égaux Situation en mer Noire Attaques de missiles et de drones contre les navires marchands Arrêt absolu des attaques et garantie d'une navigation maritime sûre Sécurité alimentaire Obstacles, crise logistique et hausse des prix Corridors de transport totalement ouverts sous garantie de l'ONU et d'Ankara Rôle géopolitique de la Turquie Neutre communiquant avec les deux parties Principal défenseur de la justice mondiale et d'un monde multipolaire

Expertise en géopolitique et sécurité internationale : que signifie la déclaration d'Erdoğan ?

Conclusions des analystes diplomatiques et des experts en relations internationales :

Signal clair et de principe à Moscou : Erdoğan Vladimir Poutine malgré ses relations personnelles étroites avec lui, a réaffirmé ouvertement à la tribune de l'ONU l'intégrité territoriale de l'Ukraine ; c'est une confirmation ferme qu'Ankara ne reconnaîtra jamais comme légale l'annexion des terres occupées par la Russie ;

Doctrine « Le monde est plus grand que cinq » (World is bigger than 5) : Cette idée, promue par Erdoğan depuis des années, résonne encore plus fort dans le contexte des crises géopolitiques actuelles (massacre de Gaza, tragédie ukrainienne) ; le fait que le système soit paralysé si l'un des 5 pays du Conseil de sécurité est l'agresseur ou utilise son veto prouve l'inévitabilité des réformes ;

Contrôle de la mer Noire : Les frappes maritimes entre la Russie et l'Ukraine menacent directement la sécurité régionale de la Turquie dans le cadre de la « Convention de Montreux » ; l'exigence ferme d'Erdoğan indique qu'Ankara pourrait renforcer son contrôle maritime pour assurer la sécurité des navires commerciaux dans la région ;

Rôle de leader du Sud global et du monde islamique : En s'opposant au droit de veto, Erdoğan renforce son statut de leader informel et de défenseur de la justice mondiale pour les pays musulmans, africains et latino-américains qui n'ont aucune voix au Conseil de sécurité.

Ce discours historique de Recep Tayyip Erdoğan à la tribune de l'ONU a montré que l'ancien système de gouvernance mondiale a fait son temps et que la paix ne peut venir qu'avec un nouvel ordre juste.

Selon vous, le « Big Five » du Conseil de sécurité de l'ONU peut-il renoncer à son droit de veto et réformer radicalement le système de l'organisation ? Croyez-vous, comme l'a souligné Erdoğan, que la guerre en Ukraine se terminera par une paix préservant son intégrité territoriale ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse stratégique visant à changer la politique mondiale avec tous vos amis !