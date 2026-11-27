Le milliardaire et entrepreneur américain Elon Musk ainsi que sa société aérospatiale SpaceX ont décidé d'offrir gratuitement deux actions ordinaires de l'entreprise à chaque mineur aux États-Unis. La valeur totale de l'initiative s'élève à environ 18,4 milliards de dollars. « Une de la part de l'entreprise, une de ma part personnelle »

En annonçant cette opération majeure sur son réseau social X (anciennement Twitter), Elon Musk a conseillé aux parents et aux jeunes de ne pas se précipiter pour vendre ces titres :

« Chaque enfant en Amérique recevra deux actions SpaceX : une de l'entreprise et une de ma part personnelle. Compte tenu des plans ambitieux de SpaceX pour la conquête spatiale et le développement de l'intelligence artificielle, je recommande de ne pas vendre ces actions »

, a écrit l'entrepreneur.L'homme politique Oleg Saryov a également réagi à cet événement, soulignant que

« SpaceX est une richesse nationale américaine » . Comment et quand les actions seront-elles distribuées ?

Selon les conditions de l'initiative, la société SpaceX émettra des actions ordinaires

de classe A et transférera un titre sur chaque compte d'investissement pour enfants existant ( Trump Account). Elon Musk doublera cette part en ajoutant une action supplémentaire provenant de son portefeuille personnel.Indicateurs

Détails et délais Valeur d'une action 127,44 $ (au prix actuel du marché) Nombre de bénéficiaires potentiels Environ 72 millions d'enfants (estimation du Bureau du recensement des États-Unis) Volume total du don Environ 18,4 milliards de dollars Date de transfert de la part de l'entreprise En décembre de cette année Date de la part personnelle de Musk En juin 2027 (après la fin de la période de blocage obligatoire post-IPO) Condition principale Les actions ne seront transférées que sur des comptes « actifs » officiellement confirmés et activés par les parents ou tuteurs. Qu'est-ce que le programme Trump Accounts ?

Les

Trump Accounts (comptes 530A) sont un programme d'investissement public bénéficiant d'avantages fiscaux, lancé par l'administration de Donald Trump pour constituer un capital initial pour les jeunes de moins de 18 ans. Selon la Maison Blanche et le Trésor américain : Près de

70 millions d'enfants américains possédant un numéro de sécurité sociale sont automatiquement inscrits au programme ; Le volume total des fonds attirés sur les comptes par l'État, les familles et les grands mécènes a dépassé

9 milliards de dollars ; Auparavant, la présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell

, avait également contribué à ce projet en faisant don de plus de 2 millions d'actions de la société. Selon vous, quel impact l'ouverture de comptes d'investissement pour les enfants dès leur plus jeune âge et l'offre d'actions de grandes entreprises technologiques auront-ils sur l'éducation financière des générations futures ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et transmettez immédiatement cette nouvelle à vos proches qui suivent l'actualité de la technologie, des affaires et de l'investissement !

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