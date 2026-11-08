«Musk a acheté Twitter avec de l'argent russe» : l'accusation fracassante du chef de la diplomatie polonaise

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«Musk a acheté Twitter avec de l'argent russe» : l'accusation fracassante du chef de la diplomatie polonaise

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radek Sikorski, a lancé des accusations virulentes et retentissantes contre le milliardaire américain Elon Musk et son réseau social « X » (anciennement Twitter). Dans une émission du portail « Sprawdzamto.pl », le chef de la diplomatie polonaise a affirmé que la plateforme avait été acquise avec le soutien de ressources financières russes.

Parallèlement, le ministre a souligné que la qualité de ce réseau social s'était considérablement dégradée, expliquant ouvertement pourquoi il ne parvenait pas encore à supprimer son compte.

« Contrôle qualité supprimé, prolifération de bots » : les critiques de Sikorski

Le chef de la diplomatie polonaise a déclaré que l'environnement sur le réseau avait radicalement changé en mal sous la direction de Musk :

  • L'allégation sur « l'argent russe » : Sikorski a affirmé qu'après l'achat de la plateforme par Elon Musk « avec l'aide de fonds russes », l'ambiance au sein du réseau s'est fortement détériorée ;

  • Augmentation de la haine et du spam : Le ministre a noté que le contrôle qualité, qui existait auparavant sur le réseau, a pratiquement disparu, tandis que le nombre d'armées de bots et de commentaires haineux (hate speech) a explosé ;

  • Le rêve d'une alternative européenne : Sikorski a admis rêver de la création d'un réseau social européen indépendant où les débats politiques et publics seraient menés de manière civilisée et basés sur des règles culturelles.

« Je ne peux pas quitter » : 1,2 million d'abonnés et image internationale

Malgré les critiques, Sikorski a expliqué qu'il était « obligé » de continuer à utiliser le réseau :

  • Large audience et traduction : Son compte « X » compte plus d'un million deux cent mille abonnés et, grâce à la traduction automatique, il est suivi par le monde entier ;

  • Arme diplomatique : Selon le ministre, cette plateforme reste aujourd'hui l'outil d'information le plus influent pour répondre aux questions, expliquer la position géopolitique de Varsovie et façonner l'image de la Pologne sur la scène internationale.

La racine du conflit : la question ukrainienne

Pour rappel, la dispute ouverte entre Musk et le chef de la diplomatie polonaise s'était intensifiée après une publication controversée du milliardaire sur l'Ukraine.

À l'époque, Musk avait écrit que les fonds alloués par les contribuables américains à Kiev étaient « blanchis » de diverses manières pour revenir financer des campagnes politiques aux États-Unis, ce à quoi Sikorski avait vivement réagi en accusant le milliardaire de partialité.

Radek SikorskiElon MuskRéseau social XMinistère des Affaires étrangères de PologneGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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