Les routeurs Starlink bénéficient d'une dérogation pour l'importation aux États-Unis

SpaceX, la société d'Elon Musk, a réussi à contourner les nouvelles restrictions sur l'importation d'équipements réseau aux États-Unis. Selon Ixbt.com, l'entreprise a obtenu une dérogation spéciale lui permettant de continuer à fabriquer et à expédier des routeurs Starlink en dehors du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a accordé à Starlink une autorisation temporaire valable jusqu'au 1er février 2028 pour l'utilisation de routeurs Wi-Fi importés. Cette dérogation a été accordée pour la durée maximale possible de 18 mois et s'applique aux équipements dont la production est actuellement établie au Vietnam.

Dérogation sur fond de mesures de sécurité et de nouvelles restrictions

L'interdiction de l'importation de certains routeurs par l'administration américaine avait été introduite en raison de préoccupations liées à la cybersécurité. Cette interdiction concerne principalement les nouveaux modèles, permettant de poursuivre la production à l'étranger des appareils Starlink Router 3 et Router Mini actuels.

Cependant, lors du développement futur de nouveaux routeurs, les entreprises seront tenues de lancer leur production directement sur le territoire américain ou d'obtenir une autorisation distincte du régulateur. En avril de cette année, la Federal Communications Commission a publié une décision majeure interdisant l'importation de tous les nouveaux routeurs grand public fabriqués à l'étranger.

Plans futurs et capacités de production de SpaceX

Le dépôt d'une demande pour cette dérogation pourrait indiquer que SpaceX prépare des équipements Starlink de nouvelle génération. Actuellement, l'entreprise travaille activement sur une nouvelle antenne compacte V5 ainsi que sur d'autres appareils, tout en élargissant la production de terminaux satellites.

Selon les données, SpaceX dispose d'une grande usine dans l'État du Texas capable de produire plus de 20 000 antennes Starlink par semaine. Néanmoins, certaines pièces d'équipements réseau sont toujours fabriquées dans des pays asiatiques, notamment au Vietnam.

La perspective d'un transfert complet du processus de production aux États-Unis pourrait entraîner une augmentation des coûts à l'avenir et, par conséquent, une hausse du prix des appareils pour les utilisateurs. Pour l'instant, l'autorisation temporaire accordée offre à l'entreprise l'opportunité d'adapter progressivement sa production aux nouvelles conditions.