Errol Musk, entrepreneur sud-africain et père du milliardaire américain Elon Musk, a vivement réagi à la situation politique en Ukraine. Dans une interview accordée à l’agence RIA Novosti, il a déclaré ne pas considérer le pays comme un État démocratique, citant notamment l’absence d’élections parmi ses principales objections.

Toutefois, l’absence d’élection présidentielle en Ukraine est liée non seulement aux débats politiques, mais aussi à la loi martiale en vigueur dans le pays et à son régime juridique. La législation ukrainienne interdit la tenue d’élections présidentielles, parlementaires et locales pendant la loi martiale.

La réponse d’Errol Musk a été brève et catégorique

Lors de son entretien avec RIA Novosti, Errol Musk a été interrogé sur le fait de savoir s’il considérait l’Ukraine comme un pays démocratique.

Il a répondu :

« Non, ce n’est pas le cas »,

a-t-il déclaré.

Musk a expliqué sa position par l’absence de scrutins nationaux en Ukraine. Il avait déjà formulé des critiques concernant le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky et la question des élections.

Pourquoi les élections n’ont-elles pas eu lieu en 2024 ?

Selon la Constitution ukrainienne, l’élection présidentielle suivante doit se tenir le dernier dimanche de mars de la cinquième année du mandat présidentiel. Conformément à cette règle, la date de l’élection prévue en 2024 aurait été le 31 mars.

Cependant, après le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, la loi martiale a été instaurée en Ukraine. La législation ukrainienne interdit expressément la tenue d’une élection présidentielle pendant la loi martiale. C’est pourquoi l’élection présidentielle n’a pas eu lieu en 2024.

Il existe ici une distinction importante : l’absence d’élection n’a pas été fondée sur la mobilisation générale elle-même, mais sur le régime juridique de la loi martiale qui s’applique dans le pays.

D’où vient le débat sur le mandat de Zelensky ?

Volodymyr Zelensky a été élu président en 2019 pour un mandat de cinq ans. C’est pourquoi, après mai 2024, son statut est devenu l’un des sujets les plus sensibles des débats politiques autour de la guerre en Ukraine.

Les dirigeants russes et plusieurs critiques mettent en doute sa légitimité, estimant que son mandat ordinaire de cinq ans est arrivé à son terme.

Cependant, l’article 108 de la Constitution ukrainienne prévoit que le président exerce ses pouvoirs jusqu’à l’entrée en fonction du président nouvellement élu C’est pourquoi les autorités de Kyiv affirment que Zelensky continue légalement d’exercer les fonctions de chef de l’État dans les conditions de la loi martiale.

Autrement dit, les notions de « fin du mandat de cinq ans » et de « fin automatique des pouvoirs présidentiels » ne sont pas juridiquement identiques.

La loi martiale est toujours en vigueur en 2026

La question des élections reste toujours ouverte.

Le 13 juillet 2026, Zelensky a signé un décret visant à prolonger une nouvelle fois la loi martiale. Le Parlement ukrainien l’a approuvé, et la loi martiale a été prolongée de 90 jours supplémentaires à partir du 2 août 2026.

En mai 2026, un groupe spécial travaillant sur la législation électorale auprès de la Verkhovna Rada d’Ukraine a également indiqué qu’un consensus existait sur l’impossibilité d’organiser des élections tant que la loi martiale serait en vigueur. L’attention se concentre actuellement sur la manière d’organiser les élections d’après-guerre.

Pourquoi la question des élections est-elle si complexe ?

Organiser des élections en temps de guerre ne se résume pas à fixer une date pour le scrutin.

Il faut notamment résoudre la question du vote des militaires au front, garantir la participation de millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de citoyens vivant à l’étranger, déterminer le statut des habitants des territoires contrôlés par la Russie, assurer la sécurité des bureaux de vote et créer des conditions équitables pour la campagne politique. C’est pourquoi les milieux politiques ukrainiens discutent de la préparation d’un mécanisme juridique spécifique pour organiser les élections.

Que signifie l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de démocratie » ?

La déclaration d’Errol Musk selon laquelle l’Ukraine ne serait pas un État démocratique constitue son appréciation politique.

La tenue régulière d’élections est certes l’une des conditions fondamentales de la démocratie, mais l’évaluation du caractère démocratique ou non d’un pays ne peut se limiter à un seul critère. La concurrence politique, la liberté d’expression, l’indépendance de la justice, les droits civils et la responsabilité des autorités sont également des indicateurs importants.

En Ukraine, ce débat se déroule en outre dans une situation exceptionnelle : celle d’une guerre en cours et de la loi martiale.

C’est pourquoi la déclaration d’Errol Musk pourrait susciter de nouveaux débats politiques, mais il faut également tenir compte du fait que l’absence d’élections est directement liée au régime de la loi martiale prévu par la législation ukrainienne.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.