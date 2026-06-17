Le Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationale

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Le Département de la Justice des États-Unis défend xAI d'Elon Musk pour des raisons de sécurité nationale

Le Département de la Justice des États-Unis (U.S. Department of Justice) est intervenu dans un litige juridique entourant le centre de données de la société xAI, appartenant au milliardaire Elon Musk, dans l'État du Mississippi. Le ministère a pris fait et cause pour l'entreprise lors du procès, soulignant que le fonctionnement du système d'AI Grok est crucial pour la sécurité nationale du pays. Cette situation illustre le rôle des intérêts étatiques dans la lutte entre les géants technologiques et les normes environnementales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le conflit a éclaté parce que xAI utilise des turbines à gaz sans les permis appropriés sur le site Colossus 2 à Southhaven. Dans une plainte déposée par la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), il est affirmé que l'infrastructure énergétique de l'entreprise nuit à l'environnement. Cependant, l'intervention directe du gouvernement a complètement changé la donne.

Sécurité nationale et chatbot Grok

Selon le communiqué du Département de la Justice, toute restriction imposée à l'infrastructure de xAI pourrait menacer la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis. En effet, le modèle d'AI Grok de l'entreprise est utilisé par le Département de la Défense des États-Unis (Pentagone) pour des opérations critiques sur des réseaux secrets et top secrets. Ces systèmes font partie d'un groupe restreint de modèles fiables pour l'exécution de missions militaires et de défense.

Selon le Southern Environmental Law Center, le nombre de turbines à gaz sur le site Colossus 2 est passé de 27 à 57 depuis avril. En conséquence, les émissions d'oxyde d'azote (NOx) dans l'atmosphère ont augmenté de 111 %. Ces turbines sont utilisées comme source d'énergie supplémentaire pour alimenter en continu les capacités de calcul haute performance du centre de données.

Ce cas met clairement en évidence la contradiction entre la course à l'AI et la réglementation environnementale aux États-Unis. Le Département de la Justice a indiqué dans ses documents que les systèmes d'AI sont utilisés pour des tâches stratégiques primant même sur les règles environnementales. Cela signifie que des entreprises comme xAI pourraient bénéficier de privilèges spécifiques pour maintenir leur avance technologique.

Ce cas est également notable pour les spécialistes ouzbeks. Car, à l'échelle mondiale, le développement de l'AI ne requiert pas seulement des logiciels, mais aussi d'énormes ressources énergétiques et des infrastructures. Le gouvernement américain, à travers l'exemple de xAI, montre sa volonté de reléguer les exigences environnementales au second plan pour préserver la souveraineté technologique.

Actuellement, le site Colossus 2 est l'un des deux plus grands centres de données de l'entreprise. L'issue du procès définira non seulement l'avenir de xAI, mais aussi les limites juridiques de la coopération entre les secteurs public et privé dans toute l'industrie de l'AI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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