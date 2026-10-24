Dans les champs expérimentaux de la province chinoise du Hunan, une récolte a provoqué une véritable sensation dans le secteur agricole. Créée par des sélectionneurs et des scientifiques locaux, la nouvelle variété de riz hybride a atteint cette saison automnale une hauteur de 2,2 mètres .

Cet indicateur est non seulement deux fois plus élevé que les variétés de riz habituelles, mais il dépasse également considérablement la taille moyenne d'un être humain.

« Riz géant » : Un miracle de la science et de la sélection

Ce résultat inhabituel est le fruit de longues années de recherche scientifique et d'expériences de croisement complexes :

Hauteur record : Alors que les tiges de riz habituelles mesurent entre 80 et 120 centimètres, la nouvelle variété croisée dans les champs du Hunan a pris une apparence arborescente de 2,2 mètres ;

Tige robuste et rendement élevé : La hauteur excessive de la tige ne provoque pas son affaissement sous l'effet du vent ou du poids — les sélectionneurs ont développé son système racinaire et sa structure de manière particulièrement résistante ;

Capacité en grains accrue : La taille de la tige permet la maturation d'un nombre de grains de riz nettement supérieur à la normale par épi et contribue à multiplier le volume total de la récolte par unité de surface.

Sécurité alimentaire et importance de l'expérience chinoise

La Chine est considérée comme l'un des centres les plus avancés au monde en matière d'agrotechnologies, de sélection et de garantie de la sécurité alimentaire :