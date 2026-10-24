En Chine, une variété de riz géant de 2,2 mètres, plus haute qu'un homme, a été cultivée

·8·Monde
En Chine, une variété de riz géant de 2,2 mètres, plus haute qu'un homme, a été cultivée

Dans les champs expérimentaux de la province chinoise du Hunan, une récolte a provoqué une véritable sensation dans le secteur agricole. Créée par des sélectionneurs et des scientifiques locaux, la nouvelle variété de riz hybride a atteint cette saison automnale une hauteur de 2,2 mètres .

Cet indicateur est non seulement deux fois plus élevé que les variétés de riz habituelles, mais il dépasse également considérablement la taille moyenne d'un être humain.

« Riz géant » : Un miracle de la science et de la sélection

Ce résultat inhabituel est le fruit de longues années de recherche scientifique et d'expériences de croisement complexes :

  • Hauteur record : Alors que les tiges de riz habituelles mesurent entre 80 et 120 centimètres, la nouvelle variété croisée dans les champs du Hunan a pris une apparence arborescente de 2,2 mètres ;

  • Tige robuste et rendement élevé : La hauteur excessive de la tige ne provoque pas son affaissement sous l'effet du vent ou du poids — les sélectionneurs ont développé son système racinaire et sa structure de manière particulièrement résistante ;

  • Capacité en grains accrue : La taille de la tige permet la maturation d'un nombre de grains de riz nettement supérieur à la normale par épi et contribue à multiplier le volume total de la récolte par unité de surface.

Sécurité alimentaire et importance de l'expérience chinoise

La Chine est considérée comme l'un des centres les plus avancés au monde en matière d'agrotechnologies, de sélection et de garantie de la sécurité alimentaire :

  • Investissement dans la science : Le pays consacre des fonds énormes et une base scientifique au niveau de l'État à la génétique agricole, au croisement et à la création de nouvelles variétés à haut rendement ;

  • Réponse à la faim mondiale : À une époque où les terres sont limitées et la population croissante, de telles découvertes permettent d'obtenir plusieurs fois plus de produits sur moins de terres ;

  • Une expérience à étudier : Aujourd'hui, dans un contexte de pénurie d'eau croissante et de risques liés au changement climatique, il est crucial d'étudier et d'adapter les innovations agro-industrielles des scientifiques chinois aux conditions locales.

HunanRiz GéantSélection AgricoleAgrotechnologiesChine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un Chinois organise ses propres funérailles pour éviter la prisonUn Chinois organise ses propres funérailles pour éviter la prison18 octobre 23:15Un homme chinois a simulé sa mort pour échapper à la prisonUn homme chinois a simulé sa mort pour échapper à la prison14 août 18:04Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)12 août 11:10Au Japon, des agriculteurs créent des œuvres d’art dans les rizières et émerveillent tout le mondeAu Japon, des agriculteurs créent des œuvres d’art dans les rizières et émerveillent tout le monde30 juillet 02:45Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attentionDes cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention8 août 16:50Une nouvelle variété de pomme de terre nommée « Aytkhojin » a été créée au KazakhstanUne nouvelle variété de pomme de terre nommée « Aytkhojin » a été créée au Kazakhstan9 septembre 19:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu