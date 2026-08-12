Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)

·7·Monde
Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)

La curiosité et l’espièglerie des enfants peuvent parfois entraîner des situations inattendues, voire choquantes. Il arrive fréquemment que de jeunes enfants se mettent dans le nez des pièces de LEGO, de petites billes, des capuchons de stylos ou des morceaux de papier. Mais avez-vous déjà entendu parler d’un enfant qui s’est coincé un cadenas métallique à code dans le nez ?

Les pompiers de la ville de Huaihua, dans la province chinoise du Hunan, ont eux aussi été confrontés pour la première fois de leur carrière à une situation aussi incroyable .

Le rôle du Roi-Taureau et le nez verrouillé

On ignore précisément comment le petit garçon a réussi à introduire dans son nez ce cadenas métallique, lourd et solide. Selon son entourage, l’enfant aurait tenté d’incarner le personnage du « Roi démon-taureau » des légendes populaires et aurait porté le cadenas dans son nez comme un piercing ou un anneau.

Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)

Malheureusement, pendant le jeu, le cadenas s’est soudainement refermé et il est devenu totalement impossible de le retirer par l’arrière.

Une délicate opération menée par les parents et les sauveteurs

Le petit garçon a essayé à plusieurs reprises d’ouvrir lui-même le cadenas, mais n’y parvenant pas, il a fondu en larmes et demandé de l’aide à ses parents. Craignant de lui causer des douleurs et de graves blessures au nez, ceux-ci ont dû faire appel aux services locaux d’incendie et de secours.

Pour les pompiers professionnels arrivés sur place, la mission s’est également révélée particulièrement difficile et délicate :

  1. Examen et évaluation des risques : Les sauveteurs ont compris que tirer brusquement sur l’objet métallique ou exercer une pression pouvait perforer la cloison nasale de l’enfant ou gravement endommager les tissus mous.

  2. Une solution digne d’un orfèvre : Les sauveteurs ont finalement décidé de découper progressivement le cadenas avec des pinces hydrauliques spéciales et des cisailles classiques, en faisant preuve d’une extrême prudence.

« Je ne ferai plus jamais ça ! »

Étonnamment, le petit « héros » est resté très calme et posé pendant toute cette opération délicate et dangereuse. Après avoir découpé le cadenas et libéré l’enfant, les sauveteurs l’ont vu jurer, les larmes aux yeux et encore sous le choc, qu’il ne mettrait plus jamais rien dans son nez.

Cette histoire rappelle une fois de plus aux parents qu’ils ne doivent pas laisser de jeunes enfants seuls avec de petits objets métalliques dangereux.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

HuaihuaHunanChineLEGO
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Découverte sensationnelle : comment les émotions du visage humain influencent le cerveau des chiensDécouverte sensationnelle : comment les émotions du visage humain influencent le cerveau des chiensAujourd'hui, 10:41Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)Record Guinness : un Chinois fait tourner 33 cerceaux à l’envers (vidéo)Aujourd'hui, 09:43Il tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasardIl tombe sous le choc après un gain : comment un habitant du Maryland est devenu riche par hasardAujourd'hui, 09:24En juillet, la température des océans a battu un record historiqueEn juillet, la température des océans a battu un record historiqueAujourd'hui, 01:18Au Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeAu Kazakhstan, on aurait plâtré la jambe saine d’un enfant au lieu de sa jambe casséeHier, 23:38L’Arabie saoudite a changé la vie d’un jeune Népalais amputé d’une jambeL’Arabie saoudite a changé la vie d’un jeune Népalais amputé d’une jambeHier, 23:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes