Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)

La curiosité et l’espièglerie des enfants peuvent parfois entraîner des situations inattendues, voire choquantes. Il arrive fréquemment que de jeunes enfants se mettent dans le nez des pièces de LEGO, de petites billes, des capuchons de stylos ou des morceaux de papier. Mais avez-vous déjà entendu parler d’un enfant qui s’est coincé un cadenas métallique à code dans le nez ?

Les pompiers de la ville de Huaihua, dans la province chinoise du Hunan, ont eux aussi été confrontés pour la première fois de leur carrière à une situation aussi incroyable .

Le rôle du Roi-Taureau et le nez verrouillé

On ignore précisément comment le petit garçon a réussi à introduire dans son nez ce cadenas métallique, lourd et solide. Selon son entourage, l’enfant aurait tenté d’incarner le personnage du « Roi démon-taureau » des légendes populaires et aurait porté le cadenas dans son nez comme un piercing ou un anneau.

Malheureusement, pendant le jeu, le cadenas s’est soudainement refermé et il est devenu totalement impossible de le retirer par l’arrière.

Une délicate opération menée par les parents et les sauveteurs

Le petit garçon a essayé à plusieurs reprises d’ouvrir lui-même le cadenas, mais n’y parvenant pas, il a fondu en larmes et demandé de l’aide à ses parents. Craignant de lui causer des douleurs et de graves blessures au nez, ceux-ci ont dû faire appel aux services locaux d’incendie et de secours.

Pour les pompiers professionnels arrivés sur place, la mission s’est également révélée particulièrement difficile et délicate :

Examen et évaluation des risques : Les sauveteurs ont compris que tirer brusquement sur l’objet métallique ou exercer une pression pouvait perforer la cloison nasale de l’enfant ou gravement endommager les tissus mous. Une solution digne d’un orfèvre : Les sauveteurs ont finalement décidé de découper progressivement le cadenas avec des pinces hydrauliques spéciales et des cisailles classiques, en faisant preuve d’une extrême prudence.

« Je ne ferai plus jamais ça ! »

Étonnamment, le petit « héros » est resté très calme et posé pendant toute cette opération délicate et dangereuse. Après avoir découpé le cadenas et libéré l’enfant, les sauveteurs l’ont vu jurer, les larmes aux yeux et encore sous le choc, qu’il ne mettrait plus jamais rien dans son nez.

Cette histoire rappelle une fois de plus aux parents qu’ils ne doivent pas laisser de jeunes enfants seuls avec de petits objets métalliques dangereux.

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