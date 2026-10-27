Un entrepreneur chinois établit un record du monde en parcourant 40,74 km sur l'eau à moto

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Un entrepreneur chinois établit un record du monde en parcourant 40,74 km sur l'eau à moto

Zhang Xue, entrepreneur chinois et fondateur de la société de motos ZXMOTO, a établi un record du monde Guinness en parcourant 40,74 kilomètres sur l'eau à bord d'une moto spécialement modifiée. L'agence de presse chinoise Xinhua a rapporté l'information.

Cette tentative a eu lieu le 25 octobre sur la rivière Jinjiang, située dans le district autonome de Mayang-Miao, dans la ville de Huaihua, province du Hunan, en Chine. Zhang Xue a piloté sa moto MX450 sans interruption sur le plan d'eau, battant ainsi l'ancien record de 31,8 kilomètres.

La moto a été spécialement équipée pour naviguer sur l'eau. Elle a été dotée de dispositifs amphibies permettant de glisser à la surface, d'un réservoir de carburant agrandi et d'un système de protection étanche amélioré. Des sculptures spéciales sur la roue arrière de la moto ont permis de repousser l'eau pour propulser l'engin vers l'avant.

Des représentants du Guinness World Records étaient présents lors de la tentative. La distance a été vérifiée grâce aux données GPS, aux enregistrements de temps et aux preuves vidéo.

Les tentatives de Zhang Xue pour piloter une moto sur l'eau ont commencé en 2009. À l'époque, il avait essayé à plusieurs reprises, mais n'avait pu parcourir qu'une distance maximale de 20 mètres. 17 ans plus tard, il a atteint son objectif.

Selon Zhang Xue, l'objectif principal cette fois-ci n'était pas la vitesse, mais de parcourir toute la distance de manière stable et sécurisée. Son équipe a travaillé pendant plusieurs mois pour préparer et tester la moto.

Zhang XueZXMOTOGuinness World RecordsHunanMoto
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