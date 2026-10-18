Un Chinois organise ses propres funérailles pour éviter la prison

En Chine, un homme risquant une peine de prison pour conduite en état d'ivresse a simulé sa propre mort pour échapper à la justice. Il a même impliqué les membres de sa famille dans son plan en organisant de fausses funérailles. Cependant, ce stratagème inhabituel ne l'a pas sauvé de la condamnation.

La police de la province du Hunan a récemment révélé les détails de cet incident survenu en janvier de l'année dernière. L'homme, connu sous le nom de famille Si, avait été arrêté par des policiers pour conduite en état d'ivresse. L'enquête a révélé qu'il avait déjà été arrêté deux fois auparavant pour la même infraction et pour conduite sans permis. Par conséquent, une peine de prison l'attendait pour cette troisième infraction.

Libéré sous caution, Si, craignant l'emprisonnement, a choisi une méthode radicale pour échapper à sa peine. Il a convaincu les membres de sa famille de simuler son décès et ses funérailles. Selon le plan, tout le monde devait croire qu'il était mort, tandis qu'il se cacherait de la police.

En juin de l'année dernière, Si et sa famille ont commencé à mettre le plan à exécution. Ils ont d'abord acheté un cercueil. Ensuite, l'homme a tenté de faire paraître sa mort réelle chez lui : il a éparpillé des flacons de médicaments vides, s'est entraîné à retenir sa respiration pendant longtemps et a utilisé des équipements spéciaux pour garder son corps froid. Il visait ainsi à faire croire qu'il était décédé d'une overdose.

Certains voisins ont affirmé plus tard à la police avoir vu le corps de Si. Cependant, sa mère et sa grand-mère, couvrant son visage avec un tissu, ont prétendu que son visage avait été déformé par les effets des médicaments. Les funérailles ont eu lieu le jour même. Au moment où le cercueil était mis en terre, Si était déjà en route vers la province du Yunnan.

Cependant, le plan de la fausse mort présentait plusieurs points suspects. Notamment, le cercueil avait été acheté avant que Si ne « meure », et sa famille n'avait appelé ni les secours ni la police. Ces faits ont attiré l'attention des forces de l'ordre.

Au cours des enquêtes, il a été découvert qu'aucun certificat de décès n'avait été établi pour Si et qu'il n'y avait aucune information sur la crémation de son corps. Le fait qu'aucun voisin n'ait vu son visage avant l'enterrement a également renforcé les soupçons. Les enregistrements des caméras de surveillance et les données bancaires ont confirmé que l'homme était vivant. La police a alors lancé des recherches pour le retrouver.

Si a été arrêté en avril de cette année. Le tribunal l'a condamné à cinq mois de prison et à une amende de 20 000 yuans, soit environ 3 000 dollars.

Actuellement, une enquête criminelle distincte est menée contre sa mère et sa grand-mère. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé et dissimulé un délinquant.

Ainsi, le plan inhabituel de l'homme pour échapper à la justice après une conduite en état d'ivresse l'a conduit à des problèmes juridiques encore plus graves.