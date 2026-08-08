Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention

L’une des femmes aux cheveux les plus longs au monde a de nouveau attiré l’attention sur les réseaux sociaux avec sa chevelure de 2 mètres 71. Les mesures montrent qu’elle atteint presque le sol.

Les cheveux de cette femme descendent bien plus bas que sa taille et sont même plus longs qu’elle. Pour obtenir un tel résultat, il a fallu des années de soins réguliers, de protection et de patience.

Les photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité un vif intérêt. Le fait que ses cheveux dépassent sa propre taille a particulièrement retenu l’attention des internautes.

Laver, sécher et porter au quotidien des cheveux de 2 mètres 71 n’est pas facile. Malgré cela, la femme ne prévoit pas de les couper et continue de les laisser pousser.