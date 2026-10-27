Catastrophe naturelle à Antalya : une grue de 40 mètres et des conteneurs s'effondrent, 4 ouvriers décédés

Une tornade violente et dévastatrice survenue dans la soirée à Antalya, célèbre station balnéaire turque, a provoqué une tragédie mortelle. La catastrophe naturelle, qui a frappé un chantier de construction dans le district de Kepez, a causé des dégâts considérables et coûté la vie à quatre personnes, tandis qu'une autre a été blessée.

Une enquête pénale a été ouverte par les autorités compétentes et les responsables soupçonnés de non-respect des règles de sécurité ont été immédiatement arrêtés.

Comment la tragédie s'est produite : une grue de 40 mètres et des conteneurs détruits

L'incident a eu lieu le 26 octobre 2026, aux alentours de 23h00 :

Une tornade soudaine : Le tourbillon, apparu lors de fortes pluies persistantes dans la région, s'est abattu directement sur le chantier de construction ;

Force destructrice : Sous la pression des vents violents, deux conteneurs servant d'hébergement temporaire aux ouvriers ont été entièrement pulvérisés ;

Chute d'une grue de 40 mètres : La tornade a également fait basculer une immense grue à tour de 40 mètres installée sur le site, aggravant encore la situation.

Victimes et blessés : Une soirée football qui tourne au drame

Au moment de la catastrophe, les ouvriers se trouvaient dans leurs logements :

Décès : Quatre ouvriers présents dans les conteneurs sont décédés sur le coup des suites de leurs blessures graves. Il a été établi que trois des victimes étaient de nationalité syrienne et une de nationalité turque ;

La mort en un instant de détente : Il s'est avéré qu'au moment de la tragédie, les ouvriers regardaient le derby d'Istanbul, le match entre Galatasaray et Fenerbahçe, dans le conteneur ;

Blessé : Un autre ouvrier a été légèrement blessé ; il a été hospitalisé et reçoit les soins médicaux nécessaires.

Enquête du parquet : 4 responsables arrêtés

Suite à ce terrible incident, les autorités de contrôle ont commencé à prendre des mesures strictes :

Enquête pénale : Le parquet d'Antalya a lancé une enquête approfondie sur la violation des règles de sécurité sur les chantiers et de protection du travail ;

Arrestations : Dans le cadre de l'enquête, un total de 4 personnes, dont le directeur de l'entreprise de construction et les responsables du site, ont été arrêtées ;

Question de responsabilité : Des experts examinent si les structures de construction et les bâtiments temporaires étaient conformes aux exigences de sécurité dans des conditions météorologiques à haut risque.

Détails de la tornade et de la tragédie à Antalya