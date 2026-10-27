Catastrophe naturelle à Antalya : une grue de 40 mètres et des conteneurs s'effondrent, 4 ouvriers décédés

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Catastrophe naturelle à Antalya : une grue de 40 mètres et des conteneurs s'effondrent, 4 ouvriers décédés

Une tornade violente et dévastatrice survenue dans la soirée à Antalya, célèbre station balnéaire turque, a provoqué une tragédie mortelle. La catastrophe naturelle, qui a frappé un chantier de construction dans le district de Kepez, a causé des dégâts considérables et coûté la vie à quatre personnes, tandis qu'une autre a été blessée.

Une enquête pénale a été ouverte par les autorités compétentes et les responsables soupçonnés de non-respect des règles de sécurité ont été immédiatement arrêtés.

Comment la tragédie s'est produite : une grue de 40 mètres et des conteneurs détruits

L'incident a eu lieu le 26 octobre 2026, aux alentours de 23h00 :

  • Une tornade soudaine : Le tourbillon, apparu lors de fortes pluies persistantes dans la région, s'est abattu directement sur le chantier de construction ;

  • Force destructrice : Sous la pression des vents violents, deux conteneurs servant d'hébergement temporaire aux ouvriers ont été entièrement pulvérisés ;

  • Chute d'une grue de 40 mètres : La tornade a également fait basculer une immense grue à tour de 40 mètres installée sur le site, aggravant encore la situation.

Victimes et blessés : Une soirée football qui tourne au drame

Au moment de la catastrophe, les ouvriers se trouvaient dans leurs logements :

  • Décès : Quatre ouvriers présents dans les conteneurs sont décédés sur le coup des suites de leurs blessures graves. Il a été établi que trois des victimes étaient de nationalité syrienne et une de nationalité turque ;

  • La mort en un instant de détente : Il s'est avéré qu'au moment de la tragédie, les ouvriers regardaient le derby d'Istanbul, le match entre Galatasaray et Fenerbahçe, dans le conteneur ;

  • Blessé : Un autre ouvrier a été légèrement blessé ; il a été hospitalisé et reçoit les soins médicaux nécessaires.

Enquête du parquet : 4 responsables arrêtés

Suite à ce terrible incident, les autorités de contrôle ont commencé à prendre des mesures strictes :

  • Enquête pénale : Le parquet d'Antalya a lancé une enquête approfondie sur la violation des règles de sécurité sur les chantiers et de protection du travail ;

  • Arrestations : Dans le cadre de l'enquête, un total de 4 personnes, dont le directeur de l'entreprise de construction et les responsables du site, ont été arrêtées ;

  • Question de responsabilité : Des experts examinent si les structures de construction et les bâtiments temporaires étaient conformes aux exigences de sécurité dans des conditions météorologiques à haut risque.

Détails de la tornade et de la tragédie à Antalya

Indicateur

État et détails

Lieu de l'incident

Turquie, Antalya, chantier de construction dans le district de Kepez

Date

26 octobre 2026, vers 23h00

Type de catastrophe

Tornade survenue après de fortes pluies

Dommages causés

2 conteneurs d'ouvriers détruits, une grue à tour de 40 mètres effondrée

Victimes

4 morts (3 citoyens syriens, 1 citoyen turc)

Blessés

1 personne légèrement blessée

Mesures prises

Enquête ouverte par le parquet ; le directeur de l'entreprise et les responsables (4 personnes) arrêtés

AntalyaKepezTornadeCatastrophe naturelleTurquie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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