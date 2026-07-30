Au Japon, des agriculteurs créent des œuvres d’art dans les rizières et émerveillent tout le monde

Les agriculteurs japonais utilisent différentes variétés de riz aux couleurs variées pour créer des œuvres monumentales dans les rizières. Cet art est connu sous le nom de « tambo art ».

Les agriculteurs préparent d’abord le croquis de l’image. Ensuite, chaque variété de riz correspondant à une couleur est plantée à l’endroit prévu. Lorsque les pousses grandissent, une image complète ou une vaste composition apparaît dans le champ.

Cette initiative a été lancée dans les années 1990 dans le village d’Inakadate pour développer le tourisme local. L’idée a suscité l’intérêt escompté et s’est ensuite propagée dans d’autres régions du Japon.

Aujourd’hui, de telles œuvres sont également réalisées en Corée du Sud et en Chine. Les images dans les rizières se révèlent pleinement surtout lorsqu’on les observe d’en haut.