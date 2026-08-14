Un homme chinois a simulé sa mort pour échapper à la prison

Dans la province chinoise du Hunan, un homme a mis en scène sa propre mort pour échapper aux poursuites après avoir conduit en état d’ivresse. Cependant, ce plan complexe a été dévoilé au cours de l’enquête policière et il a été arrêté.

Selon la police chinoise, le suspect, identifié uniquement par son nom de famille, Si, avait récemment été arrêté pour avoir conduit sous l’influence de l’alcool. L’enquête a révélé qu’il avait déjà été arrêté deux fois pour conduite en état d’ivresse et sans permis.

Après avoir été arrêté une troisième fois, l’homme, craignant une peine de prison, a décidé de simuler sa mort pour échapper au châtiment. Il a également reçu l’aide de membres de sa famille pour mettre ce plan à exécution.

Selon la police, le suspect avait acheté un cercueil à l’avance, dispersé des flacons de médicaments vides autour de sa maison et fait croire qu’il était mort après avoir pris une dose excessive de médicaments.

Les funérailles aussi avaient été mises en scène

Selon le plan, la mère et la grand-mère de l’homme lui avaient couvert le visage d’un tissu pendant les funérailles. Elles avaient expliqué aux voisins que son visage avait été gravement défiguré par les médicaments.

Des funérailles ont également été organisées en urgence le même jour. Pendant ce temps, l’homme s’était enfui discrètement dans une autre province.

Après avoir relevé plusieurs éléments suspects, les enquêteurs ont commencé à vérifier les véritables circonstances de l’affaire. Il s’est avéré que le cercueil aurait été acheté avant le décès, qu’aucune ambulance n’avait été appelée, que la police n’avait pas été informée et qu’aucun acte officiel de décès ou d’inhumation n’existait.

Grâce aux informations recueillies auprès des voisins et à l’examen des images des caméras de surveillance, la police a découvert que l’homme était vivant. Il a ensuite été arrêté dans une autre région.

Le tribunal a condamné l’homme à cinq mois de prison et lui a infligé une amende de 20 000 yuans . Une procédure judiciaire a également été engagée contre sa mère et sa grand-mère, soupçonnées de l’avoir caché et d’avoir dissimulé des informations aux forces de l’ordre.

Ainsi, le plan de cet homme, qui avait mis en scène sa propre mort pour échapper à la prison, a été dévoilé grâce aux informations des voisins et aux caméras de surveillance.