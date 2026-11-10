Couchés sous les sabots des vaches : Le rituel controversé de Govardhan Puja en Inde (vidéo)

Après Diwali, la célèbre « fête des lumières » en Inde, le rituel de Govardhan Puja (aussi appelé Annakut) a été largement célébré pour remercier la nature et honorer le dieu Krishna dans la tradition hindoue. Si des centaines de milliers de personnes ont afflué vers les temples, certaines régions ont également pratiqué des traditions anciennes surprenantes et extrêmement dangereuses.

Sous les sabots des vaches : Un symbole unique de « bénédiction »

L'une des images les plus controversées circulant sur les réseaux sociaux montre des hommes allongés face contre terre au milieu de la rue, tandis qu'un troupeau de vaches et de taureaux décorés leur marche dessus.

Dans l'hindouisme, les vaches sont sacrées et sont spécialement ornées de guirlandes, de peintures colorées et de plumes de paon ce jour-là. Selon la croyance, être piétiné par ces animaux sacrés apporte bonheur, richesse et guérison des maladies. C'est pourquoi de nombreux hommes choisissent volontairement et sans crainte de participer à ce rituel périlleux.

Aspect du rituel Signification traditionnelle Pratique actuelle Course/piétinement des animaux Purification des péchés et demande de bénédictions Les gens s'allongent au sol, le troupeau décoré court au-dessus d'eux « Montagne de nourriture » (Annakut) Gratitude envers les bienfaits de la nature 56 ou 108 types de plats végétariens sont empilés dans les temples Maquette symbolique de montagne Glorification de la colline sacrée de Govardhan Une montagne faite de bouse et d'argile est construite dans les cours et les rues, puis décorée de fleurs Vénération des animaux Respect et hommage aux vaches Elles sont lavées, peintes, et reçoivent des friandises et de la nourriture spéciale

« La croyance selon laquelle le corps et le lieu touchés par les vaches, considérées comme sacrées, sont purifiés et que tout mal s'éloigne, a permis à ce rituel extrême de perdurer à travers les siècles. »

Le parasol de sept jours : Légende et secret d'Annakut

Les racines du rituel remontent aux anciennes légendes indiennes. Selon les récits, les habitants du village de Vrindavan vénéraient autrefois Indra, le dieu de la pluie. Cependant, le jeune Krishna a expliqué aux gens qu'ils devaient remercier la montagne Govardhan, c'est-à-dire la nature, qui leur fournissait l'eau, les pâturages verts et un abri. Furieux, Indra a envoyé de fortes pluies et des inondations sur le village. Pour sauver les habitants et les animaux, Krishna a soulevé la montagne Govardhan avec le petit doigt de sa main gauche, comme un parasol, et l'a maintenue pendant sept jours.

Après que les gens se soient réfugiés sous la montagne, Indra a reconnu sa défaite. C'est pourquoi, en signe de gratitude envers Krishna lors de la fête, une montagne de nourriture composée de 56 ou 108 produits végétaux, appelée « Chappan Bhog », est préparée puis distribuée à tous les pèlerins.

Selon vous, de telles traditions dangereuses dans le cadre de la diversité culturelle et religieuse doivent-elles être préservées, ou la sécurité humaine doit-elle primer ? Exprimez votre avis dans les commentaires.