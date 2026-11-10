Au Kazakhstan, des images d'un père embrassant sa fille sur la bouche suscitent la controverse

Dans la région du Kazakhstan-Oriental, une vidéo montrant un homme embrassant sa fille de 12 ans sur la bouche lors de son anniversaire a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont vivement critiqué le comportement du père et exigé une enquête.

En réponse aux critiques, le père a clarifié la situation. Selon lui, il était ému par le 12e anniversaire de sa fille et a voulu exprimer son affection en se remémorant son enfance. L'homme a affirmé qu'il n'avait pas embrassé sa fille sur la bouche, mais sur les joues et le nez, et que la vidéo avait été prise sous un mauvais angle.

Les parents ont déclaré qu'ils n'avaient pas à se justifier face aux critiques. La famille a également consulté un avocat et a l'intention de poursuivre en justice les personnes ayant diffusé les photos et vidéos sans leur consentement.

De plus, les parents ont annoncé avoir porté plainte contre deux utilisateurs ayant publié des commentaires insultants et mensongers.

Actuellement, la police mène une enquête sur cette affaire.